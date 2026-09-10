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Нафта в обмін на літаки? Росія звернулася до В'єтнаму через проблеми авіації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Нафта в обмін на літаки? Росія звернулася до В'єтнаму через проблеми авіації
Майже 20% російських літаків не літають
фото: росЗМІ

Москва запропонувала Ханою довгострокові поставки енергоресурсів, а натомість попросила літаки разом з екіпажами

Росія намагається поглибити співпрацю з В'єтнамом одразу в кількох сферах на тлі проблем, спричинених західними санкціями. Москва запропонувала Ханою співпрацю у створенні стратегічного нафтового резерву, а паралельно звернулася з пропозицією передати російським авіакомпаніям літаки в'єтнамських перевізників разом з екіпажами та технічним обслуговуванням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Міністр транспорту РФ Андрій Нікітін заявив після російсько-в'єтнамських переговорів у Москві, що російська сторона запропонувала В'єтнаму так званий «мокрий» лізинг літаків. «Ми направили колегам відповідні пропозиції, вони їх розглядають», – заявив Нікітін.

«Мокрий» лізинг передбачає, що авіакомпанія отримує в оренду не лише повітряне судно, а й екіпаж та його технічне обслуговування. Такий механізм дозволив би російським перевізникам використовувати іноземні літаки без необхідності самостійно забезпечувати їхнє повноцінне обслуговування.

Офіційно Москва пояснює пропозицію швидким зростанням авіасполучення між двома країнами. За словами Нікітіна, кількість авіаперевезень між Росією та В'єтнамом за рік збільшилася майже втричі. Російська сторона хоче нарощувати кількість рейсів та відкривати нові напрямки.

Водночас російській цивільній авіації дедалі гостріше бракує справних літаків. Після початку повномасштабної війни проти України та запровадження західних санкцій російські перевізники втратили легальний доступ до нових Boeing та Airbus, а також значної частини оригінальних комплектуючих і сервісного обслуговування.

Західні літаки становлять приблизно дві третини парку цивільної авіації РФ та забезпечують близько 90% пасажирських перевезень.

Масштаб проблеми демонструють дані про стан російського авіапарку. Влітку в 11 найбільших авіакомпаніях РФ не виконували рейси 130 із 673 літаків. Таким чином, на землі залишалося майже 20% парку. Для літнього сезону нормальним вважається простій до 10% бортів через планове технічне обслуговування.

Без урахування найбільшої авіаційної групи «Аерофлот» ситуація ще гірша. У восьми російських перевізників не літали 93 із 322 повітряних суден – майже третина їхнього авіапарку.

В'єтнам став не першою країною, у якої Москва намагається отримати літаки разом з екіпажами. Росія вже вела відповідні переговори з державами Центральної Азії, Катаром, Кувейтом та Ефіопією.

Принаймні одна з таких спроб закінчилася відмовою. Влітку 2025 року Ефіопія не погодилася передати Росії літаки. Серед причин називався ризик потрапляння під вторинні санкції Сполучених Штатів. Про успішне укладання аналогічних угод Росії з іноземними авіакомпаніями наразі не повідомлялося.

Можливість брати літаки іноземних перевізників у «мокрий» лізинг Володимир Путін дозволив російським авіакомпаніям у квітні 2025 року. До цього відповідний механізм у РФ застосовувався лише між місцевими авіаперевізниками.

Паралельно Москва запропонувала Ханою значно ширшу співпрацю в енергетичній сфері. Російська державна компанія «Зарубежнефть» і в'єтнамська Petrovietnam підписали рамкову угоду щодо спільної роботи над створенням стратегічного нафтового резерву у В'єтнамі. Російська сторона також раніше заявляла про готовність забезпечувати країну довгостроковими поставками сирої нафти.

Домовленості були досягнуті під час візиту в'єтнамського лідера То Лама до Росії. Конкретний обсяг майбутнього нафтового резерву, строки реалізації проєкту та його фінансові параметри сторони поки не оприлюднили.

Крім того, Москва працює над запровадженням безвізового режиму для громадян В'єтнаму. Сторони також домовилися створювати сприятливіші умови для взаємних поїздок та збільшувати кількість регулярних і чартерних рейсів.

Нагадаємо, проблеми російської авіації загострилися після запровадження санкцій за повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Обмеження ускладнили доступ перевізників до західних літаків, комплектуючих і технічного обслуговування, тоді як повноцінно замінити Boeing та Airbus російськими літаками Москва досі не змогла.

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Теги: росія В'єтнам нафта авіація

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