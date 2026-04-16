Російський СПГ під санкціями вперше прямує до Індії

Вантаж скрапленого природного газу із російського заводу «Портова», який перебуває під санкціями США, прямує до Індії. Про це свідчать дані LSEG щодо судноплавства, пише «Главком».

Якщо поставка досягне пункту призначення, це стане першим випадком, коли санкційний російський СПГ буде доставлений до Індії. Раніше такі вантажі постачалися переважно до Китаю.

Йдеться про танкер Kunpeng, який прямує до терміналу в Дахеджі на заході Індії. Завод «Портова» на Балтійському морі має потужність близько 1,5 млн тонн СПГ на рік і працює з 2022 року, однак його експорт суттєво обмежений санкціями, запровадженими після повномасштабної війни РФ проти України.

У США раніше заявляли, що Індія нібито погоджувалася скоротити закупівлі російських енергоносіїв, однак офіційного підтвердження з боку Нью-Делі не було. Індія наголошує, що ухвалює рішення про імпорт, виходячи з ціни, стабільності поставок і внутрішніх потреб.

Експерти зазначають, що у разі успішної доставки це може відкрити для Росії новий ринок збуту СПГ на тлі спроб переорієнтувати експорт після втрати європейського напрямку, де з 2027 року очікується повна заборона імпорту російського газу.