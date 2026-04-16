Російський СПГ під санкціями вперше прямує до Індії

Іванна Гончар
Раніше такі вантажі постачалися переважно до Китаю
У разі успішної доставки це може відкрити для Росії новий ринок збуту СПГ

Вантаж скрапленого природного газу із російського заводу «Портова», який перебуває під санкціями США, прямує до Індії. Про це свідчать дані LSEG щодо судноплавства, пише «Главком».

Якщо поставка досягне пункту призначення, це стане першим випадком, коли санкційний російський СПГ буде доставлений до Індії. Раніше такі вантажі постачалися переважно до Китаю.

Йдеться про танкер Kunpeng, який прямує до терміналу в Дахеджі на заході Індії. Завод «Портова» на Балтійському морі має потужність близько 1,5 млн тонн СПГ на рік і працює з 2022 року, однак його експорт суттєво обмежений санкціями, запровадженими після повномасштабної війни РФ проти України.

У США раніше заявляли, що Індія нібито погоджувалася скоротити закупівлі російських енергоносіїв, однак офіційного підтвердження з боку Нью-Делі не було. Індія наголошує, що ухвалює рішення про імпорт, виходячи з ціни, стабільності поставок і внутрішніх потреб.

Експерти зазначають, що у разі успішної доставки це може відкрити для Росії новий ринок збуту СПГ на тлі спроб переорієнтувати експорт після втрати європейського напрямку, де з 2027 року очікується повна заборона імпорту російського газу.

Читайте також:

Читайте також

Лев XIV може врятувати всіх нас – католиків і некатоликів, християн і нехристиян
Папа Римський може врятував всіх нас
12 квiтня, 13:03
Президент Туреччини запропонував проведення переговорів у Стамбулі
Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Ердоганом
4 квiтня, 20:30
Трамп здає світ Китаю
Трамп здає світ Китаю
2 квiтня, 10:55
Росія завербувала до своєї армії близько тисячі кенійців
Кенія пригрозила вʼязницею своїм громадянам, які воюють проти України
1 квiтня, 21:23
Зеленський подякував учасникам цьогорічного Бучанського саміту за тримання фокусу уваги світу навколо України
«Світ матиме шанс на мир лише через справедливість». Бучанський саміт: звернення президента
31 березня, 19:05
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
26 березня, 05:44
ЮНЕСКО відправить експертів до Львова після російського удару
Україна залучила ЮНЕСКО до фіксації удару по Львову
24 березня, 21:39
Філарет попереджав, що Україна ризикує втратити
Філарет попереджав. Ми не почули
23 березня, 16:36
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
19 березня, 09:37

Бессент оцінив заробітки РФ від послаблення санкцій ушестеро нижче за дані медіа
Бессент оцінив заробітки РФ від послаблення санкцій ушестеро нижче за дані медіа
Питна вода для росіян стає розкішшю – розвідка
Питна вода для росіян стає розкішшю – розвідка
Путін пов’язав падіння російської економіки з погодою
Путін пов’язав падіння російської економіки з погодою
США відклали санкції проти закордонних заправок «Лукойла»
США відклали санкції проти закордонних заправок «Лукойла»
Найбільші американські банки отримали рекордні прибутки через війну на Близькому Сході
Найбільші американські банки отримали рекордні прибутки через війну на Близькому Сході

Сьогодні, 05:35
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
