Санкції підштовхнули РФ до продажу акцій «Аерофлоту» зі значними збитками

Наталія Порощук
Через санкції авіакомпанії РФ стикаються із дефіцитом запасних частин, старінням парку літаків і зростанням витрат на технічне обслуговування

Федеральне агентство з управління державним майном РФ розпочало підготовку до продажу 23,76% акцій авіакомпанії «Аерофлот», оголосивши відбір організатора угоди. Майбутній посередник має оцінити ринкову вартість пакета та запропонувати механізм реалізації, який забезпечить максимальні надходження до федерального бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Попри офіційні заяви про розвиток фінансового ринку та залучення капіталу через біржові механізми, угода демонструє фінансові проблеми російської економіки. Після продажу держава збереже контроль над перевізником, однак її частка скоротиться з 73,8% до близько 50%», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, ситуацію ускладнює те, що пакет акцій може бути проданий із суттєвими втратами для бюджету. «У 2020 році Міністерство фінансів РФ придбало ці папери за кошти фонду національного добробуту по $0,84 за акцію, тоді як нинішня ринкова вартість становить близько $0,66. За таких умов реалізація понад 944 млн акцій може принести Росії близько $170 млн збитків», – додається у заяві.

«Через міжнародні санкції авіакомпанії РФ стикаються із дефіцитом запасних частин, старінням парку літаків і зростанням витрат на технічне обслуговування. Це суттєво обмежує коло потенційних інвесторів і знижує привабливість активу. За оцінками експертів, основними претендентами на пакет можуть стати державні банки РФ, наближені до влади бізнес-групи або інвестори з країн Близького Сходу та Азії, що свідчить про обмежені можливості Москви залучати широкий міжнародний капітал», – пояснила розвідка.

До слова, Росія готує приватизацію держпакета одного з найбільших портових операторів країни – Новоросійського морського торгового порту. Гроші підуть на покриття бюджетного дефіциту, який на кінець квітня вже перевищив річний план більш ніж у 1,5 рази.

Як повідомлялося, дефіцит бюджету Росії давно виходить з-під контролю: ще на початку року бюджетний дефіцит за два місяці досяг 91% річного плану. Розвідка фіксує системну кризу економіки РФ: у першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили роботу, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії.

Світові ціни на нафту зростають на тлі повідомлень про нові удари США по Ірану
Туреччина скорочує імпорт російської нафти до мінімуму – Reuters
Фонд Ради миру Трампа залишився без обіцяних мільярдів – FT
Китайська економіка отримала потужний імпульс через розвиток штучного інтелекту
Світові ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань мирної угоди між США та Іраном
Bloomberg: Росія планує обмежити експорт палива через падіння нафтопереробки

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
