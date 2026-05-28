Адміністрація Трампа вимагала надрукувати купюру номіналом $250 з його портретом – WP

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа тиснули на Бюро гравіювання та друку, відповідальне за друк грошей, щоб воно розробило банкноту номіналом $250 із портретом чинного глави Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Співрозмовники розповіли, що з минулого року двоє політичних призначенців Мінфіну США – державний скарбник США Брендон Біч та його старший радник Майк Браун – неодноразово закликали працівників Бюро гравіювання та друку підготувати прототипи такої банкноти.

Брендон Біч у серпні та вересні 2025 року передав до бюро макети такої банкноти. Один варіант передбачав розміщення портрета Трампа у центрі купюри номіналом $250 між підписами президента та міністра фінансів Скотта Бессента.

Художник Ієн Александер, який заявив, що створив цей макет, розповів WP, що обговорював його з Трампом, і президент схвалив зміни до початкового дизайну, зокрема додавання кольорів американського прапора та логотипа до 250-річчя заснування країни.

У разі реалізації зображення Трампа стало б першою прижиттєвою появою людини на валюті США за понад 150 років. Федеральний закон наразі дозволяє зображати на банкнотах лише померлих осіб. Жодна жива людина не зображувалася на валюті США з 1866 року, а законопроєкт, який дозволив би розміщення портрета Трампа на банкноті, був внесений до Конгресу у 2025 році, але його розгляд не просунувся.

«Якщо цей законодавчий мандат буде підписаний, бюро діє на випередження, щоб виготовити пам’ятну банкноту номіналом $250, яка належним чином відзначить 250-річчя нашої великої нації», – заявив Мінфін США.

Директорка бюро Патрісія Солімене та інші працівники неодноразово говорили Бічу й Брауну про юридичні та процедурні перешкоди для випуску такої банкноти. «Вона казала їм, що ми не маємо повноважень робити це. Ми не можемо рухатися далі, а всі зацікавлені сторони навіть не зустрічалися, щоб обговорити наступні кроки. На створення нової банкноти часто потрібно від шести до восьми років, особливо такого високого номіналу», – розповів співрозмовник ЗМІ.

27 квітня Солімене неочікувано перевели з посади рішенням керівництва Мінфіну. Браун, який раніше був старшим радником Біча, згодом став виконувачем обов’язків директора бюро.

Водночас колишній директор бюро Ларрі Фелікс розповів, що на розробку нової банкноти у $100 з усіма елементами захисту знадобилося близько 10 років. «Ці хлопці думають, що можна просто надрукувати щось за одну ніч і воно працюватиме в банкоматі. Це просто божевілля. Потрібні роки, щоб створити такі банкноти так, щоб вони були надійними для громадськості», – сказав виданню один зі співрозмовників.

Раніше член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон оголосив у соцмережі X про намір внести законопроєкт про розміщення фото президента Дональда Трампа на банкноті номіналом $250.