Адміністрація Трампа вимагала надрукувати купюру номіналом $250 з його портретом – WP

Ростислав Вонс
Представники Мінфіну США закликали орган, відповідальний за друк грошей, підготувати прототипи банкноти з портретом Трампа
У разі створення такої купюри це стало б першою прижиттєвою появою людини на валюті США за понад 150 років

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа тиснули на Бюро гравіювання та друку, відповідальне за друк грошей, щоб воно розробило банкноту номіналом $250 із портретом чинного глави Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Співрозмовники розповіли, що з минулого року двоє політичних призначенців Мінфіну США – державний скарбник США Брендон Біч та його старший радник Майк Браун – неодноразово закликали працівників Бюро гравіювання та друку підготувати прототипи такої банкноти.

Брендон Біч у серпні та вересні 2025 року передав до бюро макети такої банкноти. Один варіант передбачав розміщення портрета Трампа у центрі купюри номіналом $250 між підписами президента та міністра фінансів Скотта Бессента.

Художник Ієн Александер, який заявив, що створив цей макет, розповів WP, що обговорював його з Трампом, і президент схвалив зміни до початкового дизайну, зокрема додавання кольорів американського прапора та логотипа до 250-річчя заснування країни.

Макети банкноти з портретом Трампа
У разі реалізації зображення Трампа стало б першою прижиттєвою появою людини на валюті США за понад 150 років. Федеральний закон наразі дозволяє зображати на банкнотах лише померлих осіб. Жодна жива людина не зображувалася на валюті США з 1866 року, а законопроєкт, який дозволив би розміщення портрета Трампа на банкноті, був внесений до Конгресу у 2025 році, але його розгляд не просунувся.

«Якщо цей законодавчий мандат буде підписаний, бюро діє на випередження, щоб виготовити пам’ятну банкноту номіналом $250, яка належним чином відзначить 250-річчя нашої великої нації», – заявив Мінфін США.

Директорка бюро Патрісія Солімене та інші працівники неодноразово говорили Бічу й Брауну про юридичні та процедурні перешкоди для випуску такої банкноти. «Вона казала їм, що ми не маємо повноважень робити це. Ми не можемо рухатися далі, а всі зацікавлені сторони навіть не зустрічалися, щоб обговорити наступні кроки. На створення нової банкноти часто потрібно від шести до восьми років, особливо такого високого номіналу», – розповів співрозмовник ЗМІ.

27 квітня Солімене неочікувано перевели з посади рішенням керівництва Мінфіну. Браун, який раніше був старшим радником Біча, згодом став виконувачем обов’язків директора бюро.

Водночас колишній директор бюро Ларрі Фелікс розповів, що на розробку нової банкноти у $100 з усіма елементами захисту знадобилося близько 10 років. «Ці хлопці думають, що можна просто надрукувати щось за одну ніч і воно працюватиме в банкоматі. Це просто божевілля. Потрібні роки, щоб створити такі банкноти так, щоб вони були надійними для громадськості», – сказав виданню один зі співрозмовників.

Раніше член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон оголосив у соцмережі X про намір внести законопроєкт про розміщення фото президента Дональда Трампа на банкноті номіналом $250.

