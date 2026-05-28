Росіяни рекордно зневірилися в економіці через війну – The Moscow Times

В Росії мешканці дедалі менше вірять у покращення економічної ситуації в країні

У травні баланс оцінок майбутнього російської економіки повністю обнулився. Кількість оптимістів та песимістів зрівнялася. Про це свідчать результати опитування фонду «Громадська думка», проведеного на замовлення Центробанку Росії. Видання The Moscow Times зазначає, що поточні настрої громадян є найгіршими за останні роки та відповідають періодам найбільших шоків для російського ринку, інформує «Главком».

«Нинішня оцінка економічних перспектив мінімальна з жовтня 2022 року, коли опитування відбувалося під час мобілізації.Аналогічні оцінки більш довгому, п'ятирічному горизонті. Вони теж погіршуються п'ятий місяць поспіль і наблизилися до кордону, що розділяє песимізм та оптимізм. Цьогорічна оцінка найгірша з березня 2022 року, першого опитування після початку війни», – пише видання.

Головні маркери падіння оптимізму

Річний горизонт: Очікування на найближчі 12 місяців впали до мінімуму з жовтня 2022 року. Тоді в Росії тривала мобілізація.

П'ятирічний горизонт: Оцінки на найближчі п'ять років погіршуються п'ятий місяць поспіль. Вони наблизилися до межі чистого песимізму. Це найгірший результат із березня 2022 року – першого місяця після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Власні гаманці: У квітні вперше з кінця 2022 року негативних прогнозів щодо особистого матеріального становища на рік уперед стало більше, ніж позитивних (у травні ситуація лише мінімально стабілізувалася).

Чому люди не вірять у майбутнє

Падіння індексів відображає реальний стан російської економіки, яка офіційно перейшла до спаду.

Падіння ВВП: У першому кварталі економіка скоротилася на 0,2% проти минулого року. Це перше падіння за останні три роки.

Податковий удар: На початку року в країні підскочили ціни через підвищення ПДВ. Це миттєво вдарило по купівельній спроможності громадян та погіршило оцінки особистого добробуту.

Темпи зростання зарплат також сповільнилися, а реальні доходи населення вперше за три роки знизилися.

«Люди розгубили оптимізм і дедалі більше турбуються за своє матеріальне становище і у відповідь дедалі більше економлять», – зазначає видання.

Главком писав, що економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.

Нагадаємо, раніше розвідка України зафіксувала, що промисловість Росії вперше за час повномасштабної війни пішла в мінус: замість очікуваного зростання прогнозується падіння ВВП на 0,6% за підсумками першого кварталу 2026 року.

До слова, за оцінками розвідки, економіка РФ застрягла між стагнацією та інфляцією: жорстка монетарна політика центробанку фактично зупинила розвиток цивільних секторів, залишивши шанси на виживання лише військово-промисловому комплексу.