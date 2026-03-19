Удари по найбільшому у світі комплексу скрапленого газу обвалили ринок палива

Удари по найбільшому ЗПГ у світі вивели ціни на нафту на новий рівень

Ціни на нафту стрімко зросли, а аналітики попереджають: це лише початок глибшої енергетичної кризи

Світовий ринок енергоносіїв різко відреагував на удари по найбільшому у світі комплексу скрапленого газу в Катарі, що спричинило стрибок цін на нафту та посилило побоювання щодо глобального дефіциту палива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на нафту різко зросли – приблизно на 60%. За останні дні марка Brent піднялася з понад $111 до майже $119 за барель.

Основний удар припав на промисловий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі – найбільший у світі центр виробництва скрапленого газу. Іран атакував його двічі протягом 12 годин.

У компанії QatarEnergy підтвердили серйозні пошкодження та пожежі. За оцінками експертів, відновлення триватиме місяці, а у гіршому випадку роботу можуть не відновити навіть у 2026 році.

Також пошкоджено газопереробний завод Pearl компанії Shell. Пожежу вдалося загасити, постраждалих немає. Аналітики попереджають, що наслідки можуть бути довгостроковими. Хоча більшість газу з регіону йде до Азії, перебої вплинуть на ціни у всьому світі.

«Ринок недооцінює ризики. Якщо ситуація загостриться, то $120 за барель буде не межею, а лише стартом», – заявив Харіс Хуршид із Karobaar Capital.

Додатковий тиск створює ситуація в Ормузькій протоці, яку Іран перекрив після ударів США та Ізраїлю. Через це Саудівська Аравія вже змінює маршрути експорту нафти.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, використовуючи свій звичний діловий підхід, висунув жорстку вимогу до міжнародних партнерів: надати військову допомогу для розблокування Ормузької протоки. Президент США трактує це як повернення боргу за десятиліття американських гарантій безпеки. Однак замість очікуваної підтримки Вашингтон зіткнувся із серією відмов, які експерти вже охрестили «глобальною малиною.