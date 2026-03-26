Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня

Аліна Самойленко
Дайджест новин у ніч на 26 березня 2026 року

Росія атакувала безпілотниками портову та енергетичну інфраструктуру на Одещині, у Ленінградській області пролунали вибухи, ймовірно уражено НПЗ, в Одесі чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 березня:

В Одесі чоловік розстріляв поліцейських

В Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Місцеві телеграм-канали повідомили, що невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата у співробітників поліції. 

У поліції повідомили, що подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських. Двох співробітників поранено. Їм надається необхідна медична допомога.

Росія атакувала на Одещині

У ніч на 26 березня російські терористичні війська здійснили чергову атаку на Ізмаїльський район Одеської області. 

За повідомленням місцевої районної державної адміністрації, основними цілями ворога стали об'єкти портової та енергетичної інфраструктури регіону. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади.

Безпілотники атакували Ленінградську область

У ніч на 26 березня територія Ленінградської області РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Вибухи у Виборзі та навколишніх районах лунали другу ніч поспіль. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10-12 гучних звуків роботи ППО та прольотів БпЛА. 

Ймовірною ціллю атаки стала промислова зона у місті Кіриші, де розташований великий нафтопереробний завод (КНПЗ). Російські джерела стверджують про знищення понад 20 безпілотників над регіоном та підтверджують те, що атака велася на завод.

США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран

За інформацією джерел у Сенаті США, американське командування активно планує наземну операцію в Ірані, яка може стартувати вже найближчими днями. Про це повідомляє журналіст WSJ із посиланням на впливових республіканців у Конгресі, зокрема голів комітетів зі збройних сил Палати представників та Сенату.

Наразі Вашингтон зосередив у регіоні значне угруповання військ, яке вже налічує близько 50 000 військовослужбовців у межах кампанії під кодовою назвою «Епічна лють».

Головною ціллю потенційної операції називають острів Харг – ключовий нафтовий хаб Ірану, який забезпечує левову частку валютних надходжень країни. На тлі повідомлень про підготовку вторгнення Тегеран терміново нарощує оборону острова, встановлюючи мінні загородження та додаткові засоби ППО. Раніше цей об'єкт уже ставав ціллю американських авіаударів, а президент Дональд Трамп неодноразово погрожував повторними атаками для повного знищення економічного потенціалу іранського режиму.

Інші важливі новини: 

Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана

Російський танкер прямує до Куби для перевірки терпіння Трампа

Меланія Трамп представила першого робота-гуманоїда в Білому домі

Читайте також

Україна, Іран і Кремль: сценарій великої геополітичної розв’язки
Як закінчити дві війни одразу? Відповідь – на поверхні
1 березня, 20:52
США запустили водневу гіперзвукову ракету
США випробували гіперзвукову ракету, надруковану на 3D-принтері
3 березня, 14:11
Лібанова переконана, що сьогодні ринок праці тримається на людях старшого віку
Український ринок праці. Експертка назвала найбільш привабливу категорію працівників
27 лютого, 10:36
Мер Харкова пропонує запровадити День ВПО: названо дату
Мер Харкова пропонує запровадити День ВПО: названо дату
26 лютого, 09:09
Іран заявив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть підпалені
Іран заявив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть підпалені
3 березня, 00:27
Американський комік Конан О'Браєн виступає на сцені під час 98-ї щорічної церемонії вручення премії «Оскар»
Оскар-2026: пряма трансляція церемонії
16 березня, 00:12
Дональд Трамп на зустрічі з Кіром Стармером у вересні 2025 року
Тактика тиску Трампа на союзників дала збій: аналіз AP
19 березня, 04:15
Лукашенко зустрівся зі спеціальним посланцем США Коулом
Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка
19 березня, 12:04
Як Рубіо уникає гніву через війну з Іраном? Аналіз Politico
Як Рубіо уникає гніву через війну з Іраном? Аналіз Politico
Вчора, 01:45

Події в Україні

Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
Лінія фронту станом на 25 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 березня 2026. Зведення Генштабу
Бійці «Холодного яру» тримали позиції на Костянтинівському напрямку 224 дні поспіль
Бійці «Холодного яру» тримали позиції на Костянтинівському напрямку 224 дні поспіль
Кадрові зміни в СБУ, Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Головне за 25 березня 2026
Кадрові зміни в СБУ, Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Головне за 25 березня 2026
Вищий антикорупційний суд отримав нового очільника
Вищий антикорупційний суд отримав нового очільника
Цивільні підрозділи ППО почали захищати порти та залізницю від російських дронів
Цивільні підрозділи ППО почали захищати порти та залізницю від російських дронів

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

