Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня

Дайджест новин у ніч на 26 березня 2026 року

Росія атакувала безпілотниками портову та енергетичну інфраструктуру на Одещині, у Ленінградській області пролунали вибухи, ймовірно уражено НПЗ, в Одесі чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 березня:

В Одесі чоловік розстріляв поліцейських

В Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Місцеві телеграм-канали повідомили, що невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата у співробітників поліції.

У поліції повідомили, що подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських. Двох співробітників поранено. Їм надається необхідна медична допомога.

Росія атакувала на Одещині

У ніч на 26 березня російські терористичні війська здійснили чергову атаку на Ізмаїльський район Одеської області.

За повідомленням місцевої районної державної адміністрації, основними цілями ворога стали об'єкти портової та енергетичної інфраструктури регіону. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади.

Безпілотники атакували Ленінградську область

У ніч на 26 березня територія Ленінградської області РФ зазнала масованої атаки безпілотників. Вибухи у Виборзі та навколишніх районах лунали другу ніч поспіль. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10-12 гучних звуків роботи ППО та прольотів БпЛА.

Ймовірною ціллю атаки стала промислова зона у місті Кіриші, де розташований великий нафтопереробний завод (КНПЗ). Російські джерела стверджують про знищення понад 20 безпілотників над регіоном та підтверджують те, що атака велася на завод.

США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран

За інформацією джерел у Сенаті США, американське командування активно планує наземну операцію в Ірані, яка може стартувати вже найближчими днями. Про це повідомляє журналіст WSJ із посиланням на впливових республіканців у Конгресі, зокрема голів комітетів зі збройних сил Палати представників та Сенату.

Наразі Вашингтон зосередив у регіоні значне угруповання військ, яке вже налічує близько 50 000 військовослужбовців у межах кампанії під кодовою назвою «Епічна лють».

Головною ціллю потенційної операції називають острів Харг – ключовий нафтовий хаб Ірану, який забезпечує левову частку валютних надходжень країни. На тлі повідомлень про підготовку вторгнення Тегеран терміново нарощує оборону острова, встановлюючи мінні загородження та додаткові засоби ППО. Раніше цей об'єкт уже ставав ціллю американських авіаударів, а президент Дональд Трамп неодноразово погрожував повторними атаками для повного знищення економічного потенціалу іранського режиму.

Інші важливі новини:

Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана

Російський танкер прямує до Куби для перевірки терпіння Трампа

Меланія Трамп представила першого робота-гуманоїда в Білому домі