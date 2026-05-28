Світові ціни на нафту зростають на тлі повідомлень про нові удари США по Ірану

Аліна Самойленко
Ціни на нафту відреагували на удари США по Ірану
фото: Мінфін
Військові США завдали нових ударів в Ірані, спрямованих на об'єкт, який становив загрозу для американських збройних сил та комерційного сполучення

Світові ціни на нафту продемонстрували зростання після стрімкого падіння більш ніж на 5% у середу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Поштовхом до здорожчання сировини стала відсутність компромісу між США та Іраном щодо умов відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, а також повідомлення про чергові військові удари американських сил по території Ісламської Республіки. Нафта еталонної марки Brent піднялася вище $96 за барель, тоді як американська WTI коливається в межах $90.

Президент Дональд Трамп публічно заявив, що не задоволений перебігом переговорів, а Білий дім спростував поширену Іраном інформацію про нібито підготовку проєкту угоди, згідно з якою Тегеран та Оман мали б отримати ексклюзивний контроль над водним шляхом. Одразу після цього американські військові завдали нових ударів по об'єктах в Ірані, які, за даними офіційного Вашингтона, становили безпосередню загрозу для контингенту США та комерційного судноплавства в протоці. Це вже друга серія атак на прибережні зони Ормузу за цей тиждень.

Попри воєнні дії, нафта все ще демонструє сукупне падіння за підсумками тижня через оптимізм ринку щодо можливості укладення бодай тимчасового перемир'я. Проте ключові розбіжності, серед яких майбутнє іранської ядерної програми та вимоги Тегерана зберегти контроль над протокою, яка наразі перебуває під подвійною блокадою США та Ірану, залишаються невирішеними. Додатковим фактором тиску є позиція самого Трампа, який на зустрічі в Білому домі підкреслив, що не підпише погану угоду і не скасує санкції, що повністю суперечить вимогам Ірану припинити атаки та надати фінансову допомогу. Крім того, на американського президента тиснуть радикальні представники Республіканської партії, які вимагають продовження війни, що триває вже четвертий місяць від моменту спалаху наприкінці лютого.

Кріс Вестон, керівник досліджень Pepperstone Group Ltd. у Мельбурні, зазначає, що попри сильний настрій інвесторів «келих наполовину повний», ризик того, що сторони розірвуть переговори і відійдуть від столу, залишається критично високим.

Паралельно з геополітикою на ціни тиснуть внутрішні дані зі США, де Американський інститут нафти повідомив про скорочення загальнонаціональних запасів сировини на 2,8 млн барелів, зокрема на хабі в Кушинзі, штат Оклахома, хоча офіційні урядові дані будуть опубліковані пізніше у четвер. Глобальний енергетичний стратег Rabobank Джо ДеЛора вважає поточну поведінку нафтового ринку самовдоволеною, оскільки вивільнення нафти з американських стратегічних резервів та різке скорочення імпорту Китаєм наразі допомагають пом'якшити дефіцит поставок. За його оцінками, вже до середини липня, коли вивільнення сировини з резервів припиниться, а Китай знову почне імпортувати нафту, ринок опиниться в точці перегину, що спровокує стрімке зростання цін на нафтопродукти вгору за траєкторією хокейної ключки.

Невдача у досягненні угоди про припинення конфлікту загрожує продовженням перебоїв у постачанні нафти. Це підтримуватиме різке зростання дохідності облігацій, яке спостерігається з кінця лютого, і продовжить розганяти інфляцію, у відповідь на що світові центральні банки, включаючи Федеральну резервну систему США, будуть змушені підвищувати відсоткові ставки.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. 

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

Теги: війна США Іран нафта

