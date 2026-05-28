ЄС оштрафував Temu на сотні мільйонів євро

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Китайського онлайн-ритейлера було оштрафовано на 200 млн євро за продаж небезпечних товарів
Європейський Союз оштрафував китайський маркетплейс Temu на 200 млн євро. У межах свого розслідування Європейська комісія зʼясувала, що на платформі продають небезпечні дитячі іграшки та зарядні пристрої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Відповідне рішення Єврокомісія ухвалила за результатами 19-місячного розслідування. Перевірка за участю таємного покупця виявила на платформі високий відсоток небезпечних дитячих товарів, одягу, ювелірних виробів, а також дуже високий відсоток небезпечних зарядних пристроїв.

Як заявила єврокомісарка з питань технологій Генна Вірккунен, Temu «явно недооцінює ризики своїх послуг». Платформу було оштрафовано згідно із законом про цифрові послуги.

Застосунок Temu родом з Китаю торік стрімко увірвався в український онлайн-шопінг. Його «фішка» – нечувано низькі ціни на широкий спектр товарів: від одягу та аксесуарів до електроніки та товарів для дому.

Проте за яскравою обгорткою вигідних пропозицій ховається історія, сповнена тривожних підозр. Численні повідомлення та розслідування з різних куточків світу вказують на потенційні ризики, пов’язані з використанням цієї платформи, починаючи від сумнівної якості товарів і закінчуючи питаннями конфіденційності даних користувачів.

У гонитві за вигідними пропозиціями люди не завжди звертають увагу на умови користування, місце походження товарів і доступ, який додаток отримує до пристрою користувача. «Главком» зʼясував, чи справді Temu – це просто зручний інструмент для онлайн-шопінгу, чи все ж чергова платформа, що працює за непрозорими правилами.

До слова, українське представництво маркетплейсу Temu відреагувало на публікацію «Главкома» «Не в Temu? Історія популярного дешевого онлайн-магазину: у чому небезпека». У своєму листі компанія висловила позицію щодо питань безпеки персональних даних користувачів та надійності платіжної системи, які було порушено у публікації.

Temu заявляє про свій відповідальний підхід до збору персональних даних, обмежуючись лише необхідною інформацією, зокрема, ім’я та адреса, які необхідні для обробки замовлень та покращення сервісу. Представники Temu стверджують: за даними Швейцарського національного інституту кібербезпеки, мобільний застосунок запитує менше дозволів порівняно з іншими популярними торгівельними платформами.

Росія заборонила ввезення фруктів та овочів з Вірменії
Росіяни рекордно зневірилися в економіці через війну – The Moscow Times
Санкції підштовхнули РФ до продажу акцій «Аерофлоту» зі значними збитками
Світові ціни на нафту зростають на тлі повідомлень про нові удари США по Ірану
Туреччина скорочує імпорт російської нафти до мінімуму – Reuters
