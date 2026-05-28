ЄС оштрафував Temu на сотні мільйонів євро

Китайського онлайн-ритейлера було оштрафовано на 200 млн євро за продаж небезпечних товарів

Рішення було ухвалено за результатами 19-місячного розслідування

Європейський Союз оштрафував китайський маркетплейс Temu на 200 млн євро. У межах свого розслідування Європейська комісія зʼясувала, що на платформі продають небезпечні дитячі іграшки та зарядні пристрої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Відповідне рішення Єврокомісія ухвалила за результатами 19-місячного розслідування. Перевірка за участю таємного покупця виявила на платформі високий відсоток небезпечних дитячих товарів, одягу, ювелірних виробів, а також дуже високий відсоток небезпечних зарядних пристроїв.

Як заявила єврокомісарка з питань технологій Генна Вірккунен, Temu «явно недооцінює ризики своїх послуг». Платформу було оштрафовано згідно із законом про цифрові послуги.

Застосунок Temu родом з Китаю торік стрімко увірвався в український онлайн-шопінг. Його «фішка» – нечувано низькі ціни на широкий спектр товарів: від одягу та аксесуарів до електроніки та товарів для дому.

Проте за яскравою обгорткою вигідних пропозицій ховається історія, сповнена тривожних підозр. Численні повідомлення та розслідування з різних куточків світу вказують на потенційні ризики, пов’язані з використанням цієї платформи, починаючи від сумнівної якості товарів і закінчуючи питаннями конфіденційності даних користувачів.

У гонитві за вигідними пропозиціями люди не завжди звертають увагу на умови користування, місце походження товарів і доступ, який додаток отримує до пристрою користувача. «Главком» зʼясував, чи справді Temu – це просто зручний інструмент для онлайн-шопінгу, чи все ж чергова платформа, що працює за непрозорими правилами.

До слова, українське представництво маркетплейсу Temu відреагувало на публікацію «Главкома» «Не в Temu? Історія популярного дешевого онлайн-магазину: у чому небезпека». У своєму листі компанія висловила позицію щодо питань безпеки персональних даних користувачів та надійності платіжної системи, які було порушено у публікації.

Temu заявляє про свій відповідальний підхід до збору персональних даних, обмежуючись лише необхідною інформацією, зокрема, ім’я та адреса, які необхідні для обробки замовлень та покращення сервісу. Представники Temu стверджують: за даними Швейцарського національного інституту кібербезпеки, мобільний застосунок запитує менше дозволів порівняно з іншими популярними торгівельними платформами.