Росіяни кинулися скуповувати житло в Туреччині та обігнали всіх іноземців

Найбільше житла іноземцям продали у Стамбулі

У травні 2022 року громадяни Росії кинулися скуповувати житло в Туреччині – за місяць вони придбали понад 1,27 тисяч об'єктів. Попит росіян на нерухомість у євразійській державі виявився найвищим серед іноземців, повідомляє агентство Anadolu із посиланням на інститут статистики Туреччини (TUIK).

Як зазначають фахівці, покупці із Росії суттєво обігнали інших лідерів рейтингу. Так, громадяни Ірану, які посіли другий рядок, придбали в травні 736 лотів, а громадяни Іраку, що перебувають на третьому місці, — 617 об'єктів житлової нерухомості.

За даними аналітиків, всього за вказаний період у Туреччині продали іноземцям 5,9 тисяч об'єктів – утричі більше, ніж у травні 2021-го. При цьому частка угод із закордонними громадянами досягла 4,9 відсотка. Найбільше житла іноземцям продали у Стамбулі – 2,4 тисячі лотів. Популярними у нерезидентів містами також стали Анталья (1,8 тисяч об'єктів) та Мерсін (264 об'єкти).

Раніше аналітики порталу Turk.Estate з'ясували, що у травні попит росіян на покупку нерухомості в Туреччині зріс на 14,04 відсотка порівняно з квітнем. Крім того, середньомісячна кількість запитів від громадян Росії перевищує аналогічний показник за 2021 рік на 84,96 відсотка.