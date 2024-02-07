Париж відповідає на шантаж Москви
Цинічні заяви офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової не вплинуть на підтримку України з боку Франції
У МЗС РФ прокоментували вбивство в Бериславі французьких волонтерів.
Захарова заявила, що «це має змусити французьку громадськість замислитися про виправданість небезпечної політики Парижа щодо надання зброї київському режиму».
Насправді, це шантаж – чим довше Франція надаватиме Україні зброю, тим більше будуть гинути в ній французи та громадяни інших країн. Заява Захарової (в якій не пролунало навіть співчуття) свідчить, що вбивство волонтерів буде й надалі інструментом для спонукання західних суспільств тиснути на владу своїх країн з вимогою припинення подальшої допомоги Україні.
Але поки все виходить навпаки. Париж збирається передати Києву більше озброєнь останнього покоління, заявив новий прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь. «Наша підтримка, очевидно, буде розширена: не лише у плані виділення фінансів, а й типів озброєнь, які мають відповідати найвищому стандарту, необхідному, щоб українці могли себе захищати», – сказав він.
До цього міністр оборони Себастьян Лекорню відзначив, що війна в Україні та пов'язаний з цим перехід французької економіки на «військові рейки» – це можливість для армії та промисловості. За його словами, Франція вже у декілька раз наростила виробництво військової техніки та боєприпасів.
Наприкінці січня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв передати ЗСУ 40 крилатих ракет SCALP та «сотні» керованих бомб, а також комплекси ППО для захисту українських міст.
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