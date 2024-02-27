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Ізраїль передасть Україні системи раннього попередження про ракетні удари та атаки дронів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль передасть Україні системи раннього попередження про ракетні удари та атаки дронів
фото з відкритих джерел

З моменту повномасштабного вторгнення Ізраїль надіслав Україні понад 100 тонн гуманітарного обладнання 

Влада Ізраїлю працює над тим, щоб передати Україні механізми раннього попередження про ворожі ракетні удари та атаки безпілотників. Про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.

«Ізраїль працює над тим, щоб надати Україні системи раннього попередження для захисту від ракетних ударів Росії та атак безпілотників», – повідомив він.

Ердан також зазначив, що в перший тиждень після початку вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Ізраїль надіслав Україні понад 100 тонн гуманітарного обладнання і що «сотні українців пройшли лікування в ізраїльських лікарнях та центрах реабілітації».

Крім того, ізраїльський дипломат додав, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються у війні проти України. 

Нагадаємо, окружний суд в Тель-Авіва постановив, що Управління з питань імміграції має надати всім українським біженцям в Ізраїлі візу з широкими правами, яка гарантує колективний захист. Віза, яку мають надати усім українським біженцям в Ізраїлі, дає статус тимчасового жителя країни з правом на роботу, медичне обслуговування, освіту тощо.

До слова, на початку січня уряд Ізраїлю схвалив розширення допомоги біженцям, які прибули з України. 

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Теги: Ізраїль ракетная атака війна

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