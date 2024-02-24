ЗСУ досягли успіхів поблизу Кремінної: аналіз ISW

Українські та російські сили досягли успіхів під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна

На фронті тривають активні позиційні бої. Збройні сили України досягли успіхів на захід від Кремінної, зокрема відновили позиції на схід від Ямполівки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

Українські та російські сили нещодавно досягли успіхів на захід від Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно відновили позиції на схід від Ямполівки. Додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно досягли незначних успіхів поблизу Тернів.

Позиційні бої тривали на північний захід від Куп’янська біля Синьківки та на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки.

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Російські сили нещодавно просунулися на захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що російські сили просунулися до східної околиці Іванівського. Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка та Торецька.

Повідомляється, що 23 лютого російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і на південний захід від Авдіївки біля Водяного, Первомайського та Невельського.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв, зокрема просунулися на південь від Новомихайлівки. Позиційні бої тривають на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

23 лютого в районі кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бої. Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої велися в районі Золотої Ниви, Новодонецького, Староморського. Тривали позиційні бої і на заході Запорізької області в районі Роботиного та Вербового.

На лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої, зокрема під Кринками. 23 лютого Міністерство оборони Росії (МО) повторило заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу від 20 лютого про те, що російські сили повністю захопили Кринки на східному березі Херсонської області. ISW ще не спостерігав візуального підтвердження будь-яких значних недавніх досягнень Росії в Кринках.