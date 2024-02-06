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Україна допомагатиме ЄС у розробці стратегії для європейської оборонки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна допомагатиме ЄС у розробці стратегії для європейської оборонки
Як зазначила Фон дер Ляєн, європейський оборонно-промисловий комплекс наростив потужності на 40%
фото: скріншот з відео

Єврокомісії залучила Україну до підготовки стратегії ЄС для оборонно-промислового комплексу

Євросоюз залучив Україну до роботи над майбутньою промисловою стратегією для оборонно-промислового комплексу (ОПК) країн ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті.

Фон дер Ляєн нагадала, що країни ЄС сукупно передали Україні військову допомогу на вже понад 28 млрд євро, допомогли підготувати понад 40 тис. військових, європейський оборонно-промисловий комплекс наростив потужності на 40% і до березня кількість переданих Україні артилерійських снарядів перевищить пів мільйона. Водночас президентка Єврокомісії наголосила, що цього недостатньо.

«Ми маємо не лише прискорити постачання боєприпасів. Дивлячись у майбутнє, ми маємо розглядати оборонні спроможності України як частину наших власних.  Ми маємо думати про український оборонно-промисловий комплекс як частину нашого власного. Тож ми залучили Україну до підготовки нашої стратегії для оборонно-промислового комплексу. Це перший крок, що має призвести до інтеграції України у деякі наші оборонні програми – зі згодою Європарламенту і Ради ЄС тоді, коли це буде необхідно. Це допоможе не тільки закривати оборонні потреби України, але й сприятиме узгодженості й спільному плануванню наших військових і ОПК», – зазначила Урсула фон дер Ляєн. 

Глава Єврокомісії наголосила, що на цьому етапі війни європейські політики мають «втримати імпульс» для того, щоб допомогти Україні оборонятися і захистити майбутнє решти країн Європи, одночасно думаючи також про майбутню відбудову, безпекові гарантії для України та посилення міжнародної безпекової архітектури.  

«Я абсолютно переконана… що Україна вистоїть. А Європа буде поруч з нею на кожному етапі цього шляху», – заявила президентка Єврокомісії. 

Нагадаємо, до березня 2024 року Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів.

Як повідомлялося, Чехія змушує країни ЄС профінансувати закупівлю, за її оцінками, 450 тис. боєприпасів для артилерії, наявних за межами блоку.

До слова, США планує подвоїти виробництво 155-мм артилерійських снарядів, які використовуються в Україні, до жовтня. 

Теги: Єврокомісія війна озброєння Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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