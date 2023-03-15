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Акції одного з найбільших банків Швейцарії за день обвалилися майже на 30%

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Акції одного з найбільших банків Швейцарії за день обвалилися майже на 30%
фото ілюстративне

Гендиректор Credit Suisse закликав інвесторів дати керівництву банку можливість повернути установу на прибутковий рівень

Швейцарський Credit Suisse втратив понад чверть своєї ринкової капіталізації в середу, після того як його найбільший інвестор – Saudi National Bank – відмовився вкладати у банк додаткові гроші. Про це повідомляє Reuters.

«Ми не можемо, тому що наша частка перевищила б 10%. Це регуляторна проблема», – сказав голова саудівського банку Аммар Аль-Худайрі.

Зараз частка Аль-Худайрі у Credit Suisse становить 9,88% акцій. На цьому тлі акції Credit Suisse у середу обвалилися на 29%.

Голова ради директорів банку Аксель Леманн заявив, що установа зберігає сильний баланс і йому не знадобиться допомога з боку держави. Він зазначив, що порівнювати проблеми Credit Suisse із ситуацією в збанкрутілому минулого тижня американському банку Silicon Valley Bank було б неправильними, зокрема й тому, що банки регулюються по-різному.

Гендиректор Credit Suisse Ульріх Кьорнер напередодні закликав інвесторів виявити терпіння та дати керівництву банку можливість реалізувати розрахований на три роки план, який має повернути установу на прибутковий рівень.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року акції компанії Tesla втратили 9% вартості на фоні публікації її засновником Ілоном Маском проєкту «мирного договору» між Україною та Росією.

Теги: Швейцарія банк акція

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