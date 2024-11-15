Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT

Після перемоги Трампа у 2016 році Китай зіткнувся з підвищенням мит, посиленням контролю над інвестиціями та санкціями

Китай підготував контрзаходи у відповідь проти американських компаній, якщо новообраний президент Дональд Трамп знову розпалить торгівельну війну між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що після перемоги Трампа у 2016 році Китай зіткнувся з підвищенням мит, посиленням контролю над інвестиціями та санкціями проти китайських компаній з боку США. Однак за останні вісім років Пекін запровадив нові масштабні закони, які дозволяють йому вносити іноземні компанії до чорних списків, запроваджувати власні санкції та обмежувати доступ американців до критично важливих ланцюгів постачання.

«Це двосторонній процес. Китай, звичайно, намагатиметься взаємодіяти з президентом Трампом у будь-який спосіб, намагатиметься вести переговори. Але якщо, як це сталося у 2018 році, нічого не вдасться досягти шляхом переговорів і доведеться воювати, ми будемо рішуче захищати права та інтереси Китаю», – каже виконавчий директор Інституту глобального співробітництва та взаєморозуміння Пекінського університету Ван Дун.

У розпорядженні Китаю є «закон про антиіноземні санкції», який дозволяє йому протидіяти заходам, вжитим іншими країнами, а також «список ненадійних суб'єктів» для іноземних компаній, які, на його думку, підривають його національні інтереси.

Керівник відділу аналізу Китаю в консалтинговій компанії Control Risks Ендрю Гілхолм, вважає, що багато хто недооцінює, яку шкоду Пекін може завдати інтересам США. Гілхолм наголосив на «попереджувальних пострілах», зроблених в останні місяці. Зокрема, йдеться про санкції, накладені на компанію Skydio, найбільшого американського виробника безпілотників, який постачає дрони в Україну.

Нагадаємо, FT писала, що погляди новообраного президента США Дональда Трампа на Китай дуже суперечливі. З одного боку Трамп хоче укладати великі угоди з сильними лідерами на кшталт Сі Цзіньпіна, натомість з іншого – вважає Китай стратегічним конкурентом через ситуацію з Covid-19 і невдоволення торгівельною угодою. Обидві ці сторони можуть проявитися і впливати на подальші відносини з Піднебесною.

Раніше Китай заявляв, що має надію на подальше мирне та взаємовигідне співіснування зі США за нової адміністрації наступного президента в Білому домі.

До слова, перемога Дональда Трампа на виборах президента США ставить Європу перед реальною загрозою торгівельної війни між Америкою та Європейським союзом.