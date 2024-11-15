Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT
фото з відкритих джерел

Після перемоги Трампа у 2016 році Китай зіткнувся з підвищенням мит, посиленням контролю над інвестиціями та санкціями

Китай підготував контрзаходи у відповідь проти американських компаній, якщо новообраний президент Дональд Трамп знову розпалить торгівельну війну між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що після перемоги Трампа у 2016 році Китай зіткнувся з підвищенням мит, посиленням контролю над інвестиціями та санкціями проти китайських компаній з боку США. Однак за останні вісім років Пекін запровадив нові масштабні закони, які дозволяють йому вносити іноземні компанії до чорних списків, запроваджувати власні санкції та обмежувати доступ американців до критично важливих ланцюгів постачання.

«Це двосторонній процес. Китай, звичайно, намагатиметься взаємодіяти з президентом Трампом у будь-який спосіб, намагатиметься вести переговори. Але якщо, як це сталося у 2018 році, нічого не вдасться досягти шляхом переговорів і доведеться воювати, ми будемо рішуче захищати права та інтереси Китаю», – каже виконавчий директор Інституту глобального співробітництва та взаєморозуміння Пекінського університету Ван Дун. 

У розпорядженні Китаю є «закон про антиіноземні санкції», який дозволяє йому протидіяти заходам, вжитим іншими країнами, а також «список ненадійних суб'єктів» для іноземних компаній, які, на його думку, підривають його національні інтереси. 

Керівник відділу аналізу Китаю в консалтинговій компанії Control Risks Ендрю Гілхолм, вважає, що багато хто недооцінює, яку шкоду Пекін може завдати інтересам США. Гілхолм наголосив на «попереджувальних пострілах», зроблених в останні місяці. Зокрема, йдеться про санкції, накладені на компанію Skydio, найбільшого американського виробника безпілотників, який постачає дрони в Україну.

Нагадаємо, FT писала, що погляди новообраного президента США Дональда Трампа на Китай дуже суперечливі. З одного боку Трамп хоче укладати великі угоди з сильними лідерами на кшталт Сі Цзіньпіна, натомість з іншого – вважає Китай стратегічним конкурентом через ситуацію з Covid-19 і невдоволення торгівельною угодою. Обидві ці сторони можуть проявитися і впливати на подальші відносини з Піднебесною.

Раніше Китай заявляв, що має надію на подальше мирне та взаємовигідне співіснування зі США за нової адміністрації наступного президента в Білому домі.

До слова, перемога Дональда Трампа на виборах президента США ставить Європу перед реальною загрозою торгівельної війни між Америкою та Європейським союзом.

Читайте також:

Теги: Китай Дональд Трамп США санкції торгівля Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російську економіку очікує крах
Російська економіка у 2025 році почне розвалюватись – ISW
Сьогодні, 07:50
Трамп пропонував на посаду координаторки нацбезпеки Тулсі Ґаббард, а Метта Ґетца на посаду генерального прокурора
Дивні призначення Трампа. Російський опозицінер пояснив фокус нового господаря Білого дому
Вчора, 14:22
Трамп може обговорити війну в Україні із Путіним
Чи уламає Трамп Путіна на мир?
12 листопада, 13:10
Німеччина продовжує військову допомогу Україні
Чому Німеччині вигідно надавати Україні військову допомогу: аналіз аналітиків
4 листопада, 11:49
Шварценеггер визнав, що ненавидить політику та не довіряє більшість політиків
Республіканець Арнольд Шварценеггер відповів, за кого голосуватиме на виборах
30 жовтня, 21:35
Кандидатуру Усманова підтримали 103 національні федерації
Підсанкційний росіянин Усманов збирається знову очолити Міжнародну федерацію фехтування
29 жовтня, 11:06
У Детройті, рідному місті Емінема, відбувся передвиборчий мітинг демократів
Репер Емінем визначився з фаворитом на виборах у США
23 жовтня, 13:20
Кандидат від республіканців попрацював у McDonald’s в одному з ключових штатів для виборів – у Пенсильванії
McDonald’s відреагував на появу Трампа за стійкою ресторану в Пенсильванії
21 жовтня, 20:34
Москва витратила мільйони доларів, щоб вплинути на майбутні президентські вибори в США
США пропонують $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал
19 жовтня, 17:51

Економіка

Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT
Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT
Орбан пропонує Євросоюзу переглянути енергетичні санкції проти Росії
Орбан пропонує Євросоюзу переглянути енергетичні санкції проти Росії
Китай побудував мегапорт у Латинський Америці
Китай побудував мегапорт у Латинський Америці
Російська економіка у 2025 році почне розвалюватись – ISW
Російська економіка у 2025 році почне розвалюватись – ISW
Як змінились ціни на продукти і послуги у Німеччині за рік: статистика
Як змінились ціни на продукти і послуги у Німеччині за рік: статистика
Ціни на помідори злетіли «до небес»: посуха вбила врожай у Греції
Ціни на помідори злетіли «до небес»: посуха вбила врожай у Греції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
24K
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
21K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
12K
Одержувачі держвиплат залишаться у виграші від кризи в Німеччині
8952
На Житомирщині чиновник два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи військового

Новини

Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Сьогодні, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:04
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Вчора, 12:10

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua