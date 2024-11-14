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Дивні призначення Трампа. Російський опозицінер пояснив фокус нового господаря Білого дому

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Дивні призначення Трампа. Російський опозицінер пояснив фокус нового господаря Білого дому
Трамп пропонував на посаду координаторки нацбезпеки Тулсі Ґаббард, а Метта Ґетца на посаду генерального прокурора
колаж: glavcom.ua

Костянтин Сонін вважає, що Сенат навряд чи затвердить пропонованих Трампом політиків на посади

Призначення Трампа на ключові посади в державі політиків, які спантеличили навіть його прихильників, є лише «трюком, аби нагородити лояльних людей». Однак, їх призначення не затвердить Конгрес, вважає професор Школи публічної політики Університету Гарріса в Чікаго, російський опозиційний економіст Костянтин Сонін.

Як відомо, Трамп пропонував на посаду Координаторки національної безпеки ексдемократку, колишню конгресвумен Тулсі Ґаббард, а Метта Ґетца, конгресмен – на посаду міністра юстиції – генерального прокурора.

Декілька років тому Ґаббард звинуватили у повторенні російських наративів після публікації відео, де вона заявила про існування нібито американських біолабораторій в Україні. Конгресмен Адам Кінзінгер назвав її заяви «фактичною російською пропагандою» і навіть звинуватив у «зраді». Водночас Ґетц був об’єктом закритого наразі розслідування Міністерства юстиції щодо звинувачень у секс-торгівлі дітьми.

Костянтин Сонін вважає, що Сенат, схвалення якого необхідне, навряд чи затвердить цих політиків на посади.

«У республіканців є 53 голоси, з яких двоє точно не підтримають Трампа, та й ще чимало «інституціоналістів», які врешті-решт виступлять проти. Скоріше за все, навіть до голосування не дійде – в найближчі тижні на них спливе стільки компромату, що вони самі відмовляться», – наголосив економіст.

Сонін переконаний, що сам факт висування Трампом цих політиків на високі посади – «це спосіб висловити вдячність за багаторічну лояльність». Нібито, Трамп розуміє, що Ґетц та Ґаббард не пройдуть голосування, але вже сама номінація – це певна честь, додає економіст.

Як стало відомо, команда президента Дональда Трампа готує списки офіцерів Пентагону на звільнення. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

Одним із перших у списку на звільнення може стати голова комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Чарльз Браун. Також очікується відставка офіцерів, пов'язаних із колишнім головою комітету Марком Міллі. Одне з джерел заявило, що люди у списках на звільнення «цілком замінні». Інформатор уточнив, що нестачі готових взятися за справу людях немає.

До слова, несподіване рішення Трампа призначити телеведучого Піта Геґсета шефом Пентагону не сподобалось американцям. Висунення кандидатури телеведучого та колишнього військового  на пост міністра оборони США вкрай здивувало американські владні кола. У Вашингтоні розраховували, що Пентагон очолить «хтось, хто дійсно має великий досвід в обороні».

Нагадаємо, Майбутній президент США Дональд Трамп повідомив, що виконувати обов’язки директора Національної розвідки в його команді буде Тулсі Ґаббард. Відомо, що вона поширювала російські наративи. 

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Теги: Дональд Трамп відставка прокурор розслідування президент Пентагон звільнення відео

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