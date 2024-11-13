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Financial Times пояснила, від чого залежатимуть подальші відносини США та Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Financial Times пояснила, від чого залежатимуть подальші відносини США та Китаю
Торгівельні мита Трампа можуть використовуватися як переговорний інструмент із Сі Цзіньпіном або як спроба завдати шкоди китайській економіці
фото: EPA-EFE

Діапазон можливих результатів американо-китайських відносин є ширшим, ніж будь-коли раніше

Погляди новообраного президента США Дональда Трампа на Китай дуже суперечливі. З одного боку Трамп хоче укладати великі угоди з сильними лідерами на кшталт Сі Цзіньпіна, натомість з іншого – вважає Китай стратегічним конкурентом через ситуацію з Covid-19 і невдоволення торгівельною угодою. Обидві ці сторони можуть проявитися і впливати на подальші відносини з Піднебесною. Про це повідомляє Financial Times.

Професор Джорджтаунського університету та старший радник The Asia Group Еван Медейрос вважає, що одним із найбільш важливих факторів у майбутній політиці США щодо Китаю буде те, чи керуватиме нею особисто Трамп, чи довірить це своїм радникам.

Під час свого першого президентського терміну республіканець зосереджувався на торгівельній угоді й активно використовував мита як інструмент тиску, тоді як його радники, серед яких були економічні націоналісти та прихильники національної безпеки, виступали за економічне відокремлення, обмеження в технологіях та стратегічну конкуренцію. В останній рік президентства Трамп, розчарований через Covid-19, дозволив своїм радникам більш вільно діяти, включно з активною підтримкою Тайваню.

Під час свого другого терміну Трамп планує призначити Марко Рубіо на посаду державного секретаря, а Майкла Волтца – радником з національної безпеки, і вони обидва розглядають Китай як екзистенційну загрозу. Водночас у політиці братимуть участь і бізнесмени, як-от Ілон Маск, який інвестував в Китай.

«Мабуть, єдине, що ми можемо передбачити, – це те, що діапазон можливих результатів американо-китайських відносин є ширшим, ніж будь-коли раніше, оскільки можливі різні сценарії. З одного боку, можливе укладення масштабної угоди з економічних чи безпекових питань, а з іншого – поглиблення конфлікту, що може призвести до серйозного погіршення відносин або навіть до військового протистояння», – каже Медейрос.

Слід звернути увагу на деякі ключові питання у відносинах США та Китаю. По-перше, торгівельні мита будуть важливим інструментом політики, і Трамп обіцяв накласти до 60% мит на китайський імпорт. Ці мита можуть використовуватися як переговорний інструмент або як спроба завдати шкоди китайській економіці, для якої експорт є ключовим джерелом зростання. Радники Трампа застосовуватимуть мита для стимулювання економічного відокремлення від Китаю.

Крім того, прагнення до конкуренції може проявитися у впровадженні нових експортних обмежень проти все більшої кількості китайських галузей. Трамп може ввести технологічні обмеження проти Китаю.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Раніше Китай заявляв, що має надію на подальше мирне та взаємовигідне співіснування зі США за нової адміністрації наступного президента в Білому домі. Також голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Китайський лідер привітав республіканця з перемогою на президентських виборах у США.

До слова, перемога Дональда Трампа на виборах президента США ставить Європу перед реальною загрозою торгівельної війни між Америкою та Європейським союзом.

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Теги: Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін США торгівля

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