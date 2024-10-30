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Республіканець Арнольд Шварценеггер відповів, за кого голосуватиме на виборах

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Республіканець Арнольд Шварценеггер відповів, за кого голосуватиме на виборах
Шварценеггер визнав, що ненавидить політику та не довіряє більшість політиків
фото: Markus Schreibe, AP

Шварценеггер підкреслив, що йому «зараз не подобається жодна зі сторін»

Американський актор та ексгубернатор Каліфорнії, обраний від Республіканської партії, Арнольд Шварценеггер цьогоріч на виборах президента США голосуватиме за Камалу Гарріс. Про це зірка Голлівуду написав у мережі X.

Шварценеггер визнав, що ненавидить політику та не довіряє більшість  політиків. Він також підкреслив, що йому «зараз не подобається жодна зі сторін».

За його словами, республіканці забули про красу вільного ринку, збільшили дефіцит і відкинули результати виборів. Також актор стурбований місцевою політикою демократів, яка може призвести до зростання злочинності в містах.

Також Шварценеггер розкритикував кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа за те, що той не зміг гідно прийняти програш на минулих виборах, адже це «настільки не по-американськи, наскільки це можливо».

«Ми повинні закрити двері перед цією главою американської історії, і я знаю, що колишній президент Трамп цього не зробить. Він буде розділяти, він ображатиме, він знайде нові способи бути більш неамериканським, ніж він був, і ми, люди, не отримаємо нічого, крім більшої злості», – написав Шварценеггер.

Колишній губернатор Каліфорнії запевнив, що «завжди буде американцем, перш ніж стати республіканцем».

«Ось чому цього тижня я голосую за Камалу Гарріс і Тіма Вальца», – заявив Шварценеггер.

Ексгубернатор Каліфорнії закликав американців голосувати цього тижня, щоб «перегорнути сторінку та залишити цей мотлох позаду».

Як повідомлялося, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. 

Нагадаємо, за тиждень до дня виборів президента США вже проголосувало понад 50 млн американців.

До цього, 28 жовтня, стало відомо про дострокове голосування президента США Джо Байдена. Чинний американський лідер явно не схвалює кандидата від Республіканської партії як свого наступника. Байден додав, що Трамп дозволяє собі висловлювання, недостойні глави держави. Вибори 47-го президента США відбудуться 5 листопада.

Як повідомлялося, відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

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Теги: Камала Гарріс Дональд Трамп Арнольд Шварценеггер вибори у США США

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