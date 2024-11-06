Китай відреагував на перемогу Трампа на виборах

Пекін висловив повагу до будь-якого вибору американського народу

Китай має надію на подальше мирне та взаємовигідне співіснування зі США за нової адміністрації наступного президента в Білому домі. Про це заявила речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін.

«Китай продовжить вибудовувати китайсько-американські відносини із акцентом на мирне та стабільне співіснування зі Сполученими Штатами на основі взаємної вигоди та поваги», – заявила Мао Нін, коментуючи американські вибори.

Посадовиця зауважила, що нинішні президентські перегони – внутрішня справа США, тож Китай із повагою ставиться до будь-якого вибору американського народу.

Утім, Мао Нін відмовилася коментувати інформацію про те, що переможець виборів Дональд Трамп може підвищити мито для китайських товарів.

Нагадаємо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.

Напередодні кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників.

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.