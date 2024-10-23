Репер Емінем визначився з фаворитом на виборах у США

Легендарний виконавець закликав співвітчизників віддати голос за Камалу Гарріс

Американський репер Емінем та колишній президент США Барак Обама на передвиборчому мітингу демократів підтримали Камалу Гарріс. Про це повідомляє ABC News.

Мітинг відбувався в Детройті – рідному місті Емінема.

«Як більшість з вас знає, місто Детройт і весь штат Мічиган багато значать для мене. І перед цими виборами увага прикута до нас більше, ніж будь-коли. І я вважаю, що важливо використовувати свій голос. Тому я закликаю всіх вийти та проголосувати», – сказав репер.

Він також запевнив, що люди не повинні боятися відплати або висловлювати свою думку, додавши, що Гарріс «підтримує майбутнє цієї країни, де ці свободи та багато інших будуть захищені та дотримані».

Потім виконавець запросив на сцену Барака Обаму, який також висловився на підтримку Гарріс. Після цього експрезидент навіть зачитав легендарний трек Емінема Lose Yourself.

Експрезидент США Барак Обама зачитав реп Емінема на підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс pic.twitter.com/owKT3AVM0N — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 23, 2024

Під час свого виступу ексглава Білого дому назвав Дональда Трампа непридатним, пригадавши, що той під час одного з останніх мітингів 40 хв пританцьовував під музику після того, як дві людини знепритомніли на цьому заході.

«Якби ваш дідусь так поводився, ви хвилювалися б. Це той, хто хоче безконтрольної влади. Нам не потрібно дивитися, який вигляд має старший, божевільний Дональд Трамп без поручнів. Америка готова перегорнути сторінку», – заявив Обама.

Нагадаємо, що виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.