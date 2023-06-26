Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Донеччині (фото, відео)

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди

Командувач «Хортиці» генерал-полковник Олександр Сирський доповів Главі держави про детальну оперативну обстановку на фронті

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський доповів Главі держави про детальну оперативну обстановку на цьому напрямку та перспективи її розвитку.

Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди. Він побажав воїнам здоров’я і обов’язково – перемоги.

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«Україна пишається кожним із вас. Ви – круті, міцні. Наші справжні українці. І всі в державі, хто не на фронті, прекрасно розуміють, що ви робите сьогодні найскладнішу роботу. І всі знають, що східний напрямок – дуже складний, тут гаряче. Тому я впевнений, що великий внесок у майбутню перемогу зробите саме ви», – наголосив Зеленський.

Зокрема, Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який за час проходження військової служби вмілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника. Після поранень офіцер неодноразово відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою.

За доброю традицією Зеленський зупинився на одній з АЗС Донеччини та випив кави з військовими, які перебували там у справах. Президент побажав бійцям здоров’я та бойової удачі.

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Нагадаємо, триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.