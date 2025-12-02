Магнатка з Австралії вклала величезні кошти у критичні мінерали у США

Від залізної руди до рідкісноземельних металів – новий вектор інвестицій Джині Райнхарт

Австралійський гірничодобувний магнат Джина Райнхарт, найбагатша людина своєї країни, через свою приватну компанію Hancock Prospecting стала найбільшим акціонером американського виробника рідкісноземельних металів MP Materials (NYSE: MP). Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з регуляторними звітами, частка Hancock Prospecting у MP Materials, оператори єдиної активної рідкісноземельної копальні в США (Mountain Pass у Каліфорнії), зросла до 8,4%. Це відбулося після того, як у третьому кварталі Hancock додала до свого портфеля ще 1 мільйон акцій MP.

Інвестиція в MP Materials підкреслює глобальну стратегію Райнхарт, яка розширює свою імперію від традиційної для Hancock Prospecting залізної руди до стратегічних мінералів, критично важливих для високотехнологічної промисловості та оборони.

MP Materials є ключовим гравцем на західному ринку, прагнучи зменшити домінування Китаю в ланцюгу постачання рідкісноземельних елементів, які необхідні для виробництва електромобілів, вітрових турбін та військової техніки.

Крім рідкісноземельних металів, Hancock Prospecting активно інвестує у літій, медь та інші стратегічні сировинні товари.

До слова, Європа зробила черговий стратегічний крок у бік продовольчої та технологічної незалежності, запустивши будівництво нового заводу з переробки рідкоземельних металів (РЗМ). Однак, як йдеться в статті The Wall Street Journal, цей проєкт лише підкреслює, наскільки важким і тривалим буде процес руйнування майже повної світової монополії Китаю у цій сфері.