Reuters: Венесуела і США ведуть переговори про експорт нафти

Каракас і Вашингтон обговорюють можливість експорту венесуельської нафти до США, що може перенаправити поставки з Китаю та допомогти державній нафтовій компанії PDVSA уникнути подальшого скорочення видобутку. За інформацією джерел Reuters, переговори зосереджені на умовах продажу та можливих ліцензіях для партнерів PDVSA, пише «Главком».

Як зазначає Reuters, це стало першим кроком Венесуели у відповідь на вимогу президента США Дональда Трампа надати американським компаніям «повний доступ» до нафтової промисловості країни. Після запровадження американських санкцій, Венесуела мала обмеження на експорт нафти, головним покупцем якої став Китай.

Згідно з джерелами, цей крок дозволить збільшити експорт венесуельської нафти до США, де потік наразі контролюється компанією Chevron, основним партнером PDVSA. Chevron вже експортує до 150 тис. барелів нафти на день, однак через санкції PDVSA стикається з труднощами у здійсненні фінансових операцій.

Ведуться також переговори щодо можливих аукціонів для продажу нафти, участі американських компаній та ліцензій для партнерів PDVSA, що може призвести до нових контрактів на поставку венесуельської сирої нафти. Також обговорюється можливість використання цієї нафти в Стратегічному нафтовому резерві США.

Міністр внутрішніх справ США Дуг Бургум заявив, що збільшення постачання венесуельської нафти буде вигідним для безпеки робочих місць, цін на бензин в США та економіки Венесуели, яка може відновити свою промисловість завдяки цьому партнерству.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Як відомо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.