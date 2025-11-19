Головна Світ Економіка
Перевага КНР у рідкоземельних металах залишається непохитною, попри нові заводи ЄС – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Перевага КНР у рідкоземельних металах залишається непохитною, попри нові заводи ЄС – WSJ
Рідкоземельні магніти широко використовуються в таких продуктах, як електромобілі та вітрові турбіни
фото: Zuma Press

Новий завод у Європі з переробки рідкоземельних металів виявив безпрецедентні труднощі у подоланні китайської монополії

Європа зробила черговий стратегічний крок у бік продовольчої та технологічної незалежності, запустивши будівництво нового заводу з переробки рідкоземельних металів (РЗМ). Однак, як йдеться в статті The Wall Street Journal, цей проєкт лише підкреслює, наскільки важким і тривалим буде процес руйнування майже повної світової монополії Китаю у цій сфері, пише «Главком».

Рідкоземельні метали є критично важливими для сучасної економіки та оборони: вони використовуються у виробництві електромобілів, вітряних турбін, високоточних ракет та електроніки. Наразі Китай контролює понад 90% світової переробки цих елементів.

Новий європейський завод є частиною ширшої ініціативи ЄС, спрямованої на створення стійкого ланцюга постачання РЗМ, щоб зменшити геополітичні ризики та підтримати «зелений» перехід. 

Запуск проєкту підтвердив, що найбільші труднощі криються не в добуванні сировини (багато країн, включаючи США та Австралію, мають власні родовища), а саме у переробці та очищенні рідкоземельних металів.

Процес переробки хімічно складний і вимагає десятиліть накопиченого досвіду, яким досконало володіє лише Китай. Виробництво РЗМ є дуже енергоємним та брудним. Європейські компанії стикаються із жорсткими екологічними стандартами та необхідністю конкурувати з китайськими виробниками, які користуються державними субсидіями та м'якшим регулюванням.

Навіть значні інвестиції та роки роботи можуть забезпечити лише невелику частину потреби ЄС, підкреслюючи, що повна незалежність вимагатиме десятиліть.

Видання робить висновок, що, хоча проєкт є необхідним для безпеки, він є лише першим кроком у довгому та дорогому марафоні, мета якого – уникнути використання критичних мінералів як геополітичної зброї.

До слова, нові перегони озброєнь розпочалися, тепер США мають готуватися до протистояння з Росією та Китаєм. У той час як Росія і США досі дотримуються деяких обмежень щодо контролю над озброєннями, таких як Договір СНО-ІІІ, термін дії якого закінчується в лютому, Китай, не пов'язаний жодними зобов'язаннями, тихо, але стрімко виривається вперед. За американськими оцінками, до середини 2030-х років КНР досягне зразкового паритету зі США за кількістю розгорнутих ядерних боєзарядів.

Читайте також:

Теги: економіка Китай будівництво завод

