Західні санкції заблокували багатомільйонні облігації Telegram у РФ

Під удар автоматично потрапили й усі західні емітенти, чиї папери зберігаються у російських інвесторів

Облігації Telegram на суму близько $500 млн, що зберігаються в Росії, були заморожені через західні санкції. Це оголило фінансову вразливість месенджера до російського ринку, попри те, що засновник Павло Дуров публічно намагався дистанціюватися від Москви. Про це повідомляє Financial Times.

Компанія за останні роки провела кілька розміщень боргових паперів, зокрема випустила облігації на $1,7 млрд у травні, щоб викупити вже наявний борг. За словами людей, знайомих із переговорами, Telegram викупив більшість паперів із погашенням у 2026 році.

Водночас, як компанія повідомляла інвесторам, близько $500 млн облігацій залишаються заблокованими в центральному депозитарії цінних паперів Росії через дію західних санкцій.

Це підкреслює, наскільки Telegram і далі залежить від російського капіталу, а санкції ускладнюють виплати за боргом та програми викупу облігацій.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році ЄС, США та Велика Британія запровадили замороження активів та обмеження проти Національного розрахункового депозитарію (НСД).

Під удар автоматично потрапили й усі західні емітенти, чиї папери зберігаються у російських інвесторів.

За інформацією джерел, для Дурова це особливо болісний удар: останніми роками він не раз публічно відкидав спекуляції про залежність від Кремля, називаючи їх «теоріями змови», й намагався демонструвати розрив із Росією. Telegram від коментарів відмовився.

Нагадаємо, Кремль змушений вдаватися до безпрецедентних внутрішніх запозичень, щоб покрити бюджетну діру, що виникла через вичерпання резервних фондів. Як повідомляє Bloomberg, у 2025 році обсяг випуску облігацій федеральної позики (ОФЗ) сягнув рекордних 7,9 трлн рублів, що перевищило навіть показники періоду пандемії.