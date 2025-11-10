The Guardian: Австралія імпортує російську нафту попри санкції

Мільйони тонн російської нафти проходять через порт Джуронг у Сінгапурі

Незважаючи на припинення прямих закупівель палива з Росії після початку повномасштабної війни, Австралія з 2023 року імпортувала понад 3 млн тонн нафтопродуктів російського походження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Це стало можливим завдяки «лазівці» у санкціях, що дозволяє отримувати паливо через треті країни, зокрема Сінгапур.

Мільйони тонн російської нафти проходять через порт Джуронг у Сінгапурі, який частково належить австралійському інвестиційному банку Macquarie. Цей порт став ключовим вузлом, де російська нафта переробляється та реекспортується, потенційно постачаючись австралійським компаніям.

За даними Kpler, з січня 2023 року Сінгапур імпортував з Росії понад 22 млн тонн нафтопродуктів.

Австралія у той же період закупила майже чверть своїх нафтопродуктів саме в Сінгапурі.

Приблизно третина цих постачань пройшла через термінал порту Джуронг.

Експерт CREA Вайбхав Рагунандан пояснив, що австралійські санкції формально не порушуються, оскільки закупівля здійснюється через треті країни. Однак, за його словами, такі дії фактично підтримують російську нафтову промисловість і податкові надходження Кремля.

«Це значна лазівка, якою користуються австралійські покупці. Діючи в межах закону, вони безумовно виходять за рамки етики», – наголосив Рагунандан, додавши, що такі дії «явно підривають підтримку України з боку Австралії».

Представник Macquarie заявив, що термінал, який контролюється урядом Сінгапуру, дотримується міжнародних норм, але відмовився коментувати, чи отримує австралійський банк фінансову вигоду від своїх інвестицій.

Як повідомлялося, морські поставки російської сирої нафти різко зменшилися, найбільше з січня 2024 року, оскільки нові санкції США змусили ключових покупців утриматися від придбання нафти з Москви.

За чотиритижневим середнім показником, до 2 листопада обсяги відвантажень із російських портів становили 3,58 млн барелів на добу, що на 190 тис. менше, ніж переглянута цифра за період до 26 жовтня.

До слова, Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» припинив свою роботу після атаки безпілотників.

За словами джерел, під час атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5, що має потужність 9 100 метричних тонн або 66 700 барелів на день, що складає п’яту частину загальної потужності заводу. Також було пошкоджено установку гідрокрекінгу з потужністю 11 тис. тонн на день.

Також російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод зупинив переробку нафти після двох атак БпЛА.

У неділю Україна заявила, що її дрони завдали удару по Туапсе, одному з головних нафтових портів Росії на Чорному морі, спричинивши пожежу та пошкодивши щонайменше одне судно.