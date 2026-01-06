Головна Світ Економіка
Reuters: Найбільший індійський імпортер відмовився від нафти з РФ

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Санкції США та ЄС вже призвели до стрімкого скорочення постачання російської нафти до Індії
фото: reuters

Імпорт російської нафти до Індії, ймовірно, знизиться до рівня нижче 1 млн барелів на добу

Reliance Industries у вівторок, 6 січня, заявила, що не очікує поставок російської сирої нафти в січні. Це може різко скоротити імпорт нафти з РФ в Індію протягом місяця до найнижчого рівня за останні роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Заява Reliance, оператора найбільшого в світі нафтопереробного комплексу і найбільшого індійського покупця російської нафти торік, пролунала після того, як президент США Дональд Трамп у неділю попередив, що США можуть ще більше підвищити імпортні тарифи на Індію через її закупівлі російської нафти.

«Нафтопереробний завод Reliance Industries в Джамнагарі не отримував жодних партій російської нафти протягом останніх трьох тижнів і не очікує поставок російської сирої нафти в січні», – йдеться в повідомленні.

У заяві спростовано повідомлення ЗМІ від минулого тижня про те, що три судна з російською нафтою прямують до нафтопереробного заводу Reliance в Джамнагарі. Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем, після початку війни в Україні в 2022 році. Ці закупівлі викликали негативну реакцію західних країн, які ввели санкції проти енергетичного сектора Росії, аргументуючи це тим, що доходи від нафти допомагають фінансувати військові дії Москви.

Минулого року США подвоїли імпортні мита на індійські товари до 50% як покарання за великі закупівлі російської нафти. Наразі обидві країни ведуть переговори щодо потенційної торговельної угоди, які часом бувають напруженими.

За словами джерел видання, імпорт російської нафти до Індії, ймовірно, знизиться до рівня нижче 1 млн барелів на добу, оскільки Нью-Делі прагне укласти торговельну угоду з Вашингтоном. Більш суворі санкції США та ЄС уповільнили постачання російської нафти до Індії, яке в грудні впало до трирічного мінімуму в 1,2 млн барелів на добу, за даними джерел та аналітичної компанії Kpler. Це означає падіння приблизно на 40% від пікового рівня в червні, який становив близько 2 млн барелів на добу.

Нагадаємо, Росія могла втратити «трильйони доларів» через заниження цін на російську нафту та нафтопродукти. Про це повідомив голова Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі Ігор Артем’єв. За його словами, ще з радянських часів і донині Росія, на його думку, втрачала не мільярди, а трильйони доларів через системне заниження вартості російської нафти.

