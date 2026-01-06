Журналісти підрахували, у скільки ЄС обійдеться створення стіни дронів проти РФ

Європі потрібно багато ресурсів для стіни дронів

Війна в Україні показала, що дорогі традиційні озброєння, такі як танки, гармати та ракети, можуть бути знищені дронами, вартість яких складає лише невелику частину цієї техніки. Тому Європейський Союз планує створити стіну дронів, здатну захистити 2700 кілометрів кордону з РФ. У матеріалі Reuters наводяться приблизні витрати, які знадобляться ЄС для реалізації цього проєкту, передає «Главком».

Для безпілотних літальних апаратів економічний дисбаланс дійсно є значним. Російська версія іранських дронів «Шахед» має дальність польоту 2 тис. км, але, за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, їхня вартість може становити всього $35 тис. Це є проблемою, оскільки на цей час європейські системи оборони готові збивати їх набагато дорожчими ракетами.

Коли у вересні минулого року над польським кордоном з'явилися дрони, за вторгнення яких Варшава звинуватила Росію, голландські винищувачі F-35 використовували ракети AIM-9X Sidewinder – вартість одиниці яких становить трохи понад $1 млн – щоб збити їх. Російські дрони, так звані «Гербера», навіть не є справжніми «Шахедами», а ще дешевшими.

На перший погляд, Європі просто потрібно зробити ці «співвідношення витрат і вигод» більш вигідними. Одним із рішень є використання нового обладнання від таких компаній, як Project Eagle, заснованої колишнім генеральним директором Google Еріком Шмідтом, яка прагне виготовити перехоплювачі дронів вартістю близько $15 тис. за одиницю. Тим часом так звані акустичні датчики Sky Fortress, які з великим успіхом використовуються в Україні для відстеження характерного гудіння російських дронів, коштують лише близько $1 тис. за одиницю.

«На жаль, реальна вартість стіни дронів, ймовірно, буде набагато вищою. Системи Sky Fortress можуть ефективно відстежувати дрони, але для виявлення низьколітаючих Shahed потрібні радіолокаційні установки, відмінні від існуючих, які використовуються для протидії балістичним ракетам. Джерела в оборонній промисловості повідомили Breakingviews, що відповідні системи можуть коштувати сотні тисяч доларів кожна. За оцінками консалтингової компанії Alpine Eagle, відкриває нову вкладку Європі знадобиться 200 таких систем, або одна на кожні 10 миль, вздовж східного кордону. Якщо вони коштують $500 тис., це складе $100 млн», – пише агенство.

Інші фактори ще більше збільшують витрати. Для виявлення дронів у будь-яких погодних умовах потрібні так звані електрооптичні/інфрачервоні датчики, вартість яких становить десятки тисяч доларів кожен. CSIS вважає, що для покриття території Польщі може знадобитися 400 таких датчиків. Крім того, необхідно заглушати російські електромагнітні сигнали, які дистанційно керують дронами: система Atlas української компанії Kvertus коштує $140 млн.

Водночас дешеві перехоплювачі мають дальність дії лише кілька кілометрів. Європі також потрібні засоби розвідки та літаки з більшою дальністю польоту. Разом із супутніми витратами на персонал для експлуатації всього обладнання це збільшить витрати. Наприклад, перехоплювач Roadrunner з більшою дальністю польоту, відкриває нову вкладку, американської групи Anduril коштує кілька сотень тисяч доларів за одиницю.

Останньою частиною пазла є стримування. Під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні минулого року здатність першого завдати удару по вищому командуванню Тегерана виявилася критично важливою. Тому європейські лідери можуть зробити подібний висновок, що держави, які межують з Росією, повинні продемонструвати готовність і здатність боротися вогнем проти вогню. Запаси крилатих ракет, таких як MBDA Taurus, відкриває нову вкладку – вартість одиниці €3,5 млн – можуть вирішити це завдання, навіть якщо уряди сподіваються ніколи їх не використовувати.

Як повідомлялося, Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно зі словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіни з безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем.