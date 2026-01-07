Трамп заявив, що Венесуела передасть США до 50 млн барелів нафти

Трамп зазначив, що Венесуела продасть США санкційну нафту для використання її «на благо двох народів»

Президент Дональд Трамп оголосив про передачу Венесуелою до 50 млн барелів нафти США. Про це він написав у соціальній мережі, пише «Главком».

«Я радий оголосити, що тимчасові влади Венесуели передадуть США від 30 до 50 млн барелів високоякісної нафти, яка наразі знаходиться під санкціями», – написав Дональд Трамп.

За словами американського президента, ця нафта буде продана за ринковою ціною, а отримані кошти будуть перебувати під його контролем, щоб гарантувати їх використання «на благо народів як Венесуели, так і США».

Reuters раніше повідомляв, що Каракас і Вашингтон обговорюють можливість експорту венесуельської нафти до США, що може перенаправити поставки з Китаю та допомогти державній нафтовій компанії PDVSA уникнути подальшого скорочення видобутку.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Як відомо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.