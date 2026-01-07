Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп заявив, що Венесуела передасть США до 50 млн барелів нафти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що Венесуела передасть США до 50 млн барелів нафти
Трамп заявив, що Венесуела передасть США до 50 млн барелів нафти
фото: АР

Трамп зазначив, що Венесуела продасть США санкційну нафту для використання її «на благо двох народів»

Президент Дональд Трамп оголосив про передачу Венесуелою до 50 млн барелів нафти США. Про це він написав у соціальній мережі, пише «Главком».

«Я радий оголосити, що тимчасові влади Венесуели передадуть США від 30 до 50 млн барелів високоякісної нафти, яка наразі знаходиться під санкціями», – написав Дональд Трамп.

Трамп заявив, що Венесуела передасть США до 50 млн барелів нафти фото 1

За словами американського президента, ця нафта буде продана за ринковою ціною, а отримані кошти будуть перебувати під його контролем, щоб гарантувати їх використання «на благо народів як Венесуели, так і США».

Reuters раніше повідомляв, що Каракас і Вашингтон обговорюють можливість експорту венесуельської нафти до США, що може перенаправити поставки з Китаю та допомогти державній нафтовій компанії PDVSA уникнути подальшого скорочення видобутку.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Як відомо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.

Теги: нафта Дональд Трамп Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повалений диктатор каже, що невинний в інкримінованих злочинах
Мадуро відмовився визнавати провину в суді
5 сiчня, 19:42
Лавров засудив дії США
Аналітики пояснили, чому Кремль стримано відреагував на операцію США у Венесуелі
5 сiчня, 09:28
За Венесуелою – Гренландія? Скриньку Пандори в Арктиці відкрито
За Венесуелою – Гренландія? Скриньку Пандори в Арктиці відкрито
5 сiчня, 09:16
Виконувачка обов'язків президента Венесуели закликала до співпраці з США
Виконувачка обов'язків президента Венесуели закликала до співпраці з США
5 сiчня, 04:52
Мадуро ведуть під руки правоохоронці, 3 січня 2026 року
Спецоперація США у Венесуелі вражає, але й лякає
4 сiчня, 18:58
Людина тримає зображення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, коли прихильники уряду збираються після удару США по Венесуелі
Чи було захоплення президента Венесуели США законним? Пояснення Reuters
4 сiчня, 04:15
Попит Індії на російську нафту падає через санкції США
Поставки російської нафти в Індію впали до трирічного мінімуму
30 грудня, 2025, 13:51
Зустріч Зеленського і Трампа у Палм-Біч, Флорида, 28 грудня 2025 року
Головне досягнення переговорів Зеленського і Трампа
29 грудня, 2025, 16:16
28 грудня відбулися переговори між Зеленським та Трампом
Гарантії безпеки для України. Президент повідомив, про що домовився з Трампом
29 грудня, 2025, 15:56

Економіка

Reuters: Венесуела і США ведуть переговори про експорт нафти
Reuters: Венесуела і США ведуть переговори про експорт нафти
Блекаут у Німеччині. Експредставниця «Укренерго» вказала на важливу проблему європейських міст
Блекаут у Німеччині. Експредставниця «Укренерго» вказала на важливу проблему європейських міст
Reuters: Найбільший індійський імпортер відмовився від нафти з РФ
Reuters: Найбільший індійський імпортер відмовився від нафти з РФ
Західні санкції заблокували багатомільйонні облігації Telegram у РФ
Західні санкції заблокували багатомільйонні облігації Telegram у РФ
Журналісти підрахували, у скільки ЄС обійдеться створення стіни дронів проти РФ
Журналісти підрахували, у скільки ЄС обійдеться створення стіни дронів проти РФ
Експорт яблук: чим Україна відрізняється від Польщі та Італії
Експорт яблук: чим Україна відрізняється від Польщі та Італії

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua