Австралія представила найдоступніший у світі мобільний лазер для ППО

Apollo на 150 кВт збиває 200 БПЛА на одному заряді, інтегруючись у системи НАТО

Автономний лазер Apollo з круговим оглядом забезпечує ешелоновану оборону на дистанції 15 км

Австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems (EOS) представила мобільну лазерну зброю Apollo потужністю до 150 кВт. Розробник стверджує, що це найбільш доступний у світі бойовий лазер такого класу, здатний збивати до 200 безпілотників на одному заряді без використання боєприпасів. Про це пише «Главком» із посиланням на Interesting Engineering.

Комплекс Apollo виконаний у мобільному та модульному форматі, повністю вміщується у стандартний 20-футовий контейнер і може працювати автономно завдяки вбудованому джерелу енергії.

Тільки на батареях система здатна здійснити понад 200 бойових застосувань, пропалюючи дрони в повітрі за лічені секунди.

При підключенні до зовнішнього живлення кількість перехоплень стає практично необмеженою. Лазер Apollo уражає дрони на дистанції до 3 км і може засліплювати оптику та сенсори на відстані до 15 км.

EOS зазначає, що Apollo вже постачається до однієї із країн НАТО, підкреслюючи, що це перший у світі лазер такої потужності, реально готовий до бойового застосування у мобільному виконанні.

Генеральний директор EOS Андреас Швер пояснив, що поява комплексу зумовлена терміновим попитом армій на недорогі засоби захисту від роєвих атак. Оскільки класична ППО та ракети надто дорогі для боротьби з масовими дешевими дронами, лазерне озброєння вирішує цю проблему завдяки відсутності витратних боєприпасів.

Ще однією ключовою особливістю Apollo є його ITAR-free конфігурація. Це означає, що система не підпадає під американські експортні обмеження, що прискорює її розгортання та робить технологію доступнішою для союзників.

Apollo може працювати як самостійно, так і в складі єдиної системи ППО та управління військами НАТО. Лазер можна інтегрувати з іншими засобами перехоплення, включаючи кінетичні системи EOS, для побудови ешелонованої оборони проти роїв невеликих БПЛА.

Презентація Apollo на 150 кВт відбудеться на виставці DSEI в Лондоні у вересні 2026 року, після контракту EOS на постачання 100-кіловатного лазера європейському члену НАТО. В EOS прогнозують, що саме лазери, а не ракети, стануть основним інструментом боротьби за небо у найближчі роки.

