Financial Times пояснила, як повернення Трампа вплинуло на зростання Bitcoin

Адміністрація Трампа може створити сприятливе середовище для розвитку криптовалют

Номінація Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США та запуск перших біржових фондів створили сильний імпульс для крипторинку

Вартість біткоїна вперше в історії перевищила позначку в $100 тис. Його історичне зростання сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа. Про це повідомляє The Financial Times.

Ціна Bitcoin зросла на 6,1%, досягнувши $103,8 тис., що становить понад 50% зростання від часу президентських виборів у листопаді.

Раніше Дональд Трамп призначив Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Це рішення сприяло зростанню оптимізму щодо можливого послаблення регуляторних обмежень у криптовалютному секторі.

Крім того, президент призначив кількох прихильників криптовалют на ключові посади. Зокрема, Говард Лутнік очолить міністерство торгівлі, а Ілон Маск, відомий своїм інтересом до криптовалюти Dogecoin, керуватиме новоствореним «департаментом урядової ефективності».

Номінація Аткінса та запуск перших біржових фондів (ETF), орієнтованих на біткоїн, який планується в січні, створили сильний імпульс для ринку. На хвилі цих новин, Dogecoin, який Маск активно просуває, також показав значне зростання, піднявшись на 150% від часу виборів.

Генеральний директор біржі Crypto.com Кріс Маршалек назвав досягнення біткоїном позначки в $100 тис. «історичною віхою» для галузі. Аналітики прогнозують, що адміністрація Трампа може створити сприятливе середовище для розвитку криптовалют. Очікується, що нові регуляторні зміни залучать значні інвестиції з боку великих керуючих активами, що може стати початком «золотої ери».

«Попит на криптовалюти майже неможливо зупинити», ‒ заявив керівник відділу досліджень цифрових активів у Standard Chartered Джефф Кендрік.

Зміна риторики Дональда Трампа щодо криптовалют, які раніше він називав «шахрайством», пов’язана з великими фінансовими внесками криптоінвесторів на підтримку його передвиборчої кампанії. Тепер, з акцентом на розвиток криптовалютного ринку, адміністрація Трампа обіцяє зробити США «біткоїн-наддержавою».

Аналітики та інвестори з оптимізмом дивляться на подальший розвиток галузі, вбачаючи у регуляторній політиці нової адміністрації значний потенціал для розширення криптовалютного ринку.

Нагадаємо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення першої в історії Білого дому посади, присвяченої виключно політиці в галузі криптовалют.

До слова, мільярдер Ілон Маск пообіцяв скоротити сотні федеральних агенцій у США, але попросив дати знати, якщо під скорочення потраплять важливі витрати. У соцмережі X бізнесмен, який очолить структуру зі скорочення бюджетних видатків при адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що складе список найдурніших витрат бюджету США.