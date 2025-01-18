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Яскравий суперкар Трампа виставили на аукціон (фото, відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Яскравий суперкар Трампа виставили на аукціон (фото, відео)
Ferrari F430 належав Дональду Трампу
фото: Rockstar Car Auction

Купе здатне розігнатися до сотні за 4 с і розвинути 315 км/год

У США продається суперкар Ferrari F430 2007 року. Він належав президенту США Дональду Трампу і авто виставили на аукціон Rockstar Car за кілька днів до його інавгурації.

Дональд Трамп у різні роки володів не одним дорогим суперкаром. Купити Ferrari F430 він вирішив у липні 2007 року. Він обрав авто у фірмовому червоному кольорі Rosso Corsa з чорно-коричневим шкіряним салоном. Усередині є табличка з надписом DJT-NY (Donald John Trump – New York).

Ferrari F430 здатен розвинути 315 км/год
Ferrari F430 здатен розвинути 315 км/год

До того ж, авто Дональда Трампа оснащене низкою опцій – є CD-чейнджер, спортивна вихлопна система та карбонові вставки у салоні.

Ferrari F430 оснащений високооборотним 4,3-літровим V8 потужністю 490 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути 315 км/год. Авто Дональда Трампа оснащене 6-ступінчастою роботизованою КПП.

Салон оздоблений чорною та коричневою шкірою
Салон оздоблений чорною та коричневою шкірою

Ferrari F430 добре зберігся, а його пробіг становить лише 15 тис. км. Збережені всі документи з підписом Дональда Трампа. Авто вже неодноразово перепродавали на аукціонах за $270-315 тис., що значно перевищує середню вартість цієї моделі.

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Теги: Дональд Трамп аукціон Ferrari

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