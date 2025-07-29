Деяким українцям можуть компенсувати вартість продуктів: деталі

Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС мають право на державну компенсацію вартості продуктів

Українці, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на державну компенсацію вартості харчових продуктів. Для її отримання необхідно відповідати певним критеріям. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, з 1 липня 2025 року функції з призначення цієї компенсації переходять до органів Пенсійного фонду України.

Хто має право на компенсацію?

На грошову допомогу можуть розраховувати особи, які мають статус:

учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1 або 2;

учасника ліквідації ядерних аварій, віднесеного до категорії 1 або 2;

потерпілого від Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 1 або 2;

потерпілого від радіаційного опромінення, віднесеного до категорії 1 або 2.

Які документи необхідні?

Для призначення та виплати компенсації потрібно подати:

заяву;

копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус (учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, потерпілого від Чорнобильської катастрофи або потерпілого від радіаційного опромінення, віднесеного до категорії 1 або 2);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) або серію та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Куди та як звертатись по допомогу?

Звернутися за грошовою компенсацією можна кількома способами:

особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою або в електронному вигляді – через портал «Дія»;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної

територіальної громади або ЦНАП.

Важливо: грошова компенсація призначається не пізніше ніж через 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.

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