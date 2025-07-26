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Мелоні назвала «контрпродуктивним» визнання Палестини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Мелоні назвала «контрпродуктивним» визнання Палестини
Мелоні: я вважаю, що визнання держави Палестина без існування держави Палестина може бути навіть контрпродуктивним
фото з відкритих джерел

Мелоні: визнання Палестини до завершення мирного процесу буде «контрпродуктивним»

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що визнання палестинської державності до завершення політичного процесу на Близькому Сході буде «контрпродуктивним» і не сприятиме врегулюванню конфлікту. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню la Repubblica, пише «Главком».

Італійська прем'єрка пояснила свою позицію, зазначивши, що, на її думку, визнання чогось, «чого не існує на папері», може створити ілюзію вирішення проблеми, тоді як насправді це не так. За її словами, такий крок, парадоксально, може суперечити інтересам Палестини.

«Я говорила про це неодноразово, навіть у парламенті. Я говорила про це палестинській владі, і я говорила про це Макрону: я вважаю, що визнання держави Палестина без існування держави Палестина може бути навіть контрпродуктивним для досягнення мети», – наголосила Мелоні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також висловив стриману позицію, підкресливши, що Італія підтримує рішення про «дві нації і дві держави». Однак, на його думку, визнання нової палестинської держави має відбуватися одночасно з визнанням нею держави Ізраїль.

«Нас цікавить мир, а не перемога одного над іншим, – пояснив він. – Настав час досягти негайного припинення вогню».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що визнання палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. «Я зроблю цю урочисту заяву перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року», – сказав французький лідер.

Макрон закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників ХАМАС та надання значно більшої гуманітарної допомоги тим, хто перебуває на цій території. «Французький народ хоче миру на Близькому Сході. Це наш обов'язок – як громадян Франції, разом з ізраїльтянами, палестинцями та нашими європейськими та міжнародними партнерами – довести, що мир можливий», – додав Макрон

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі чітко заявив, що Ізраїль не погодиться на створення суверенної держави Палестина та передачу їй ключових повноважень, особливо у сфері безпеки.

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Теги: Ізраїль Італія Палестина

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