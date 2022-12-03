Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту

ЄС погодив рівень обмеження ціни на російську нафту в $60 за барель

Санкція набуде чинності з 5 грудня

У суботу, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадженням обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні $60 за барель. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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«Рада ЄС вирішила сьогодні встановити межу ціни на сиру нафту та нафтопродукти, добуті з бітумінозних корисних копалин (код CN 2709 00), які є російськими за походженням або експортуються з росії, у розмірі 60 доларів США за барель. Рівень цього обмеження ціни був встановлений у тісному співробітництві із Коаліцією з обмеження ціни та буде застосовуватися з 5 грудня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

У майбутньому ціна може коригуватися, щоб реагувати на розвиток ринку.

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«Обмеження ціни на російську нафту обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, та різко зменшить доходи, які Росія отримала від продажу нафти після розв'язання нею незаконної агресивної війни проти України. Це також сприятиме стабілізації світових цін на енергоносії та пом'якшенню негативних наслідків для енергопостачання третіх країн» – йдеться у заяві.

Обмеження ціни набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів [ціна на нафтопродукти буде остаточно визначена згодом]. Межа ціни на нафту набуде чинності одночасно в усіх юрисдикціях Price Cap Coalition.

Ціновий ліміт також передбачає плавний перехід – він не застосовуватиметься до нафти, придбаної вище ліміту ціни, яка завантажується на судна до 5 грудня та вивантажується до 19 січня 2023 року.

Нагадаємо, країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

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Як відомо, до G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.