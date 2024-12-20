Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Угорщина і Туреччина «вибили» виняток із санкцій США проти Газпромбанку

Лілія Воробйова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина і Туреччина «вибили» виняток із санкцій США проти Газпромбанку
США продовжують заборону на фінансові операції через Газпромбанк, пов'язані з атомною електростанцією «Пакш-2»
фото з відкритих джерел

Країни розробили альтернативний спосіб оплати, який не порушує санкцій

США зробили виняток із санкцій проти Газпромбанку, дозволивши оплачувати російський газ Угорщині та Туреччині. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Сьогодні вони зробили виняток для платежів за газ, пов'язаних із Газпромбанком, що є гарною новиною. Але ми розробили рішення разом із нашими регіональними союзниками – альтернативний спосіб оплати, який не порушує санкцій, але дозволяє здійснювати платежі за газ», – заявив Сійярто.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар також підтвердив, що Туреччина домовилася про звільнення своїх платежів за російський газ від санкцій США.

Водночас словацька державна компанія SPP, яка є основним покупцем російського газу в країні, зазначила, що не отримувала жодних повідомлень про подібні винятки.

Сійярто каже, що США продовжують забороняти фінансові операції через Газпромбанк, пов’язані зі спорудженням атомної електростанції «Пакш-2», яку будує російська корпорація «Росатом» в Угорщині. Він схарактеризував це як «повністю політичне рішення».

Міністр також запевнив, що енергопостачання Угорщини залишається безпечним, але не став розкривати додаткові деталі щодо механізмів оплати за газ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейському Союзу потрібно переглянути санкції проти Росії, оскільки вони утримують високі ціни на енергоносії, що підриває економічну конкурентоспроможність блоку. 

Раніше Угорщина звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом зняти санкції з Газпрому РФ, які стосуються платежів за природний газ.

До слова, Угорщина заблокувала процес внесення до 15-го пакета санкцій Європейського союзу російського патріарха Кирила, постійного представника Росії при ООН Василя Небензю та низки інших політичних діячів РФ.

Читайте також:

Теги: Туреччина США санкції банк Угорщина Сійярто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Морські відомства країн ЄС будуть вимагати документи, що підтверджують наявність страховки, у суден, що проходять через Данські протоки
Країни Європи винайшли новий механізм відстеження танкерів «тіньового флоту» РФ
18 грудня, 10:19
У США Андрій Єрмак провів зустрічі з представниками команди обраного Президента Дональда Трампа та обох палат і партій Конгресу
Єрмак зустрівся з представниками команди Трампа: говорили про плани РФ та як їм завадити
6 грудня, 10:31
Вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі
Звідки з'явився Covid-19: Конгрес США опублікував результати розслідування
3 грудня, 12:59
ЄС планує запровадити санкції щодо 45 нафтових російських танкерів
ЄС потужно вдарить санкціями по танкерах Росії – Bloomberg
26 листопада, 08:21
Трамп та Рютте обговорили низку проблем глобальної безпеки
Рютте провів першу зустріч з Трампом після виборів у США
23 листопада, 13:39
Ураган «Мілтон» завдав чималих збитків у США
Кліматичні зміни пришвидшили урагани по всьому світу – Bild
23 листопада, 06:13
НБУ дозволив відкривати й закривати банківські рахунки без власноручного підпису
Нацбанк оновив порядок відкриття та закриття рахунків
21 листопада, 16:41
Ціна криптовалюти зросла більш ніж удвічі
Вартість Bitcoin вперше перевищила $96 тисяч
21 листопада, 12:59
В Угорщині чоловік вбив туристку та вивіз тіло у ліс
У Будапешті чоловік вбив американку та вивіз тіло в ліс, щоб його з'їли дикі кабани
20 листопада, 23:03

Економіка

Угорщина і Туреччина «вибили» виняток із санкцій США проти Газпромбанку
Угорщина і Туреччина «вибили» виняток із санкцій США проти Газпромбанку
G7 розглядає варіанти для зменшення ціни на російську нафту – Bloomberg
G7 розглядає варіанти для зменшення ціни на російську нафту – Bloomberg
Курс валюти Ірану впав до мінімуму. В країні посилюється енергокриза
Курс валюти Ірану впав до мінімуму. В країні посилюється енергокриза
У Каліфорнії введено режим надзвичайного стану через пташиний грип
У Каліфорнії введено режим надзвичайного стану через пташиний грип
Ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ
Ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ
Ціни б'ють рекорди. Росіяни віддають останні гроші на продукти
Ціни б'ють рекорди. Росіяни віддають останні гроші на продукти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
15K
Нардепи Яременко та Порошенко ледь не побилися в парламенті (відео)
6244
Росіяни ставили Путіну незручні питання на пресконференції (фото)
5065
Російський «шахед» летів знищувати українську енергетику, його збили з Мі-8 (відео)

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua