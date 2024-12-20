Угорщина і Туреччина «вибили» виняток із санкцій США проти Газпромбанку

США продовжують заборону на фінансові операції через Газпромбанк, пов'язані з атомною електростанцією «Пакш-2»

Країни розробили альтернативний спосіб оплати, який не порушує санкцій

США зробили виняток із санкцій проти Газпромбанку, дозволивши оплачувати російський газ Угорщині та Туреччині. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Сьогодні вони зробили виняток для платежів за газ, пов'язаних із Газпромбанком, що є гарною новиною. Але ми розробили рішення разом із нашими регіональними союзниками – альтернативний спосіб оплати, який не порушує санкцій, але дозволяє здійснювати платежі за газ», – заявив Сійярто.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар також підтвердив, що Туреччина домовилася про звільнення своїх платежів за російський газ від санкцій США.

Водночас словацька державна компанія SPP, яка є основним покупцем російського газу в країні, зазначила, що не отримувала жодних повідомлень про подібні винятки.

Сійярто каже, що США продовжують забороняти фінансові операції через Газпромбанк, пов’язані зі спорудженням атомної електростанції «Пакш-2», яку будує російська корпорація «Росатом» в Угорщині. Він схарактеризував це як «повністю політичне рішення».

Міністр також запевнив, що енергопостачання Угорщини залишається безпечним, але не став розкривати додаткові деталі щодо механізмів оплати за газ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейському Союзу потрібно переглянути санкції проти Росії, оскільки вони утримують високі ціни на енергоносії, що підриває економічну конкурентоспроможність блоку.

Раніше Угорщина звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом зняти санкції з Газпрому РФ, які стосуються платежів за природний газ.

До слова, Угорщина заблокувала процес внесення до 15-го пакета санкцій Європейського союзу російського патріарха Кирила, постійного представника Росії при ООН Василя Небензю та низки інших політичних діячів РФ.