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G7 розглядає варіанти для зменшення ціни на російську нафту – Bloomberg

Ірина Міллер
glavcom.ua
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G7 розглядає варіанти для зменшення ціни на російську нафту – Bloomberg
Наразі тривають дискусії, консенсусу немає
фото: Andrey Rudakov, Bloomberg

G7 розглядає ідею зниження цінового порогу з нинішніх $60 до приблизно $40

Країни «Великої сімки» шукають способи посилити обмеження ціни на російську нафту, намагаючись краще оцінити здатність Москви фінансувати війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Вказується, що країни мають різні варіанти. Один з них – змінити механізм, повністю заборонивши обробку російської нафти. Також розглядають ідею, знизити ціновий поріг з нинішніх $60 до приблизно $40.

За словами джерел Bloomberg, наразі лише тривають дискусії, а консенсусу немає.

Згідно з нинішніми умовами прайс-кепа, західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту лише тоді, коли вона купується нижче цінового порогу. США та Європейський Союз також запровадили ембарго на більшість імпортних товарів протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії.

Це свідчить про те, що Москва звертається до «таємного флоту танкерів», які часто працюють із невідомими страховиками чи власниками, щоб транспортувати свою нафту на нові ринки, зокрема в Азію. Цей тіньовий флот допоміг Росії обійти обмеження, оскільки ціни на її продаж сирої нафти перевищували максимальну ціну протягом більшої частини року.

У відповідь країни G-7 наклали санкції на десятки суден і організацій, залучених до тіньової торгівлі. Ряд країн Північної Європи також посилюють страхові перевірки російських танкерів.

Нагадаємо, влада європейських країн погодила новий механізм, за яким танкери, які перевозять російську нафту в європейських водах, повинні будуть надати достатню страховку від нещасних випадків, пише Financial Times із посиланням на інформовані джерела. За словами джерел, такої домовленості було досягнуто на зустрічі Об'єднаного експедиційного корпусу (Joint Expeditionary Force, JEF) країн Північної Європи 16 грудня.

Також посли Європейського Союзу у середу, 11 грудня, погодили новий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України. Очікується, що новий пакет санкцій включатиме нові заходи проти російського «тіньового флоту». Тобто стосуватиметься додаткових суден третіх держав, які здійснюють діяльність, спрямовану на сприяння або підтримку дій або політики, що підтримують війну Росії проти України.

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Теги: обмеження росія нафта санкції

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