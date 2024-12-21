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Україна і РФ не домовилися про транзит газу за посередництва Азербайджану – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна і РФ не домовилися про транзит газу за посередництва Азербайджану – Reuters
Джерело у Socar розповіло, що компанія майже рік була посередником в переговорах між енергетичними компаніями України та РФ
фото з відкритих джерел

Раніше Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року Україна припинить транзит російського газу

Київ не домовився з Москвою про угоду за посередництва Азербайджану щодо продовження експорту російського газу через територію України. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело в азербайджанській енергетичній компанії Socar.

Як зазначається, Євросоюз та Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти переговорам з Росією щодо угоди про транзит газу, термін дії якої закінчується в кінці цього року. 

Джерело у Socar розповіло, що компанія майже рік була посередником в переговорах між енергетичними компаніями України та РФ. За словами співрозмовника, топменеджери компанії зустрічалися з високопоставленими представниками українських енергетичних компаній протягом року у Відні.

Однак зрештою, українська і російська сторони не змогли домовитися про умови.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. «Позиція України дуже чітка: ми послідовно обстоюємо санкціонування російських як активів, так і їхніх ресурсів, і газу, і нафти. Ми проти будь-яких та будь-якої підтримки агресора через продаж газової або нафтової російської молекули», – сказав Шмигаль.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено. 

За словами Фіцо, він був здивований позицією президента України Володимира Зеленського, який відмовився дозволити транзит російського газу без гарантій, що Кремль не отримає від цього фінансової вигоди в умовах війни.

«Україна не має права завдавати шкоди економічним і національним інтересам окремої держави-члена ЄС», – заявив Фіцо, додавши, що в разі припинення транзиту газу Словаччина розгляне можливі заходи проти Києва під час святкового періоду.

До слова, 1 грудня 2024 року державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (Socar) почала постачання газу найбільшому державному енергопостачальнику Словаччини – компанії SPP.

Як зазначається, постачання здійснюється в межах короткострокового пілотного договору між Socar та SPP, спрямованого на співпрацю. Сторони мають намір розвивати довгострокове енергетичне партнерство.

Раніше Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу.

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Теги: міністр Газпром Словаччина транзит 2 травня Україна Денис Шмигаль

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