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Пісторіус зробив сумну заяву щодо впливу Taurus на війну в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пісторіус зробив сумну заяву щодо впливу Taurus на війну в Україні
фото ілюстративне

У Німеччині вважають, що їхні ракети Taurus не зможуть змінити хід війни в Україні

Німеччина ще не визначилася в питанні постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Там вважають, що це озброєння «не зможе змінити хід війни гри у війні Росії проти України». Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час конференції NATO Talk.

Пісторіус зазначив, що уряд Німеччини все ще не визначився в питанні, чи постачати Україні далекобійні ракети. Уся причина в сумнівах, адже дехто вважає, що на перебіг бойових дій це значно не вплине. Він додав, що наразі не має новин щодо вирішення цього питання, але «Німеччина не ігноруватиме власні інтереси».

Проте, що саме він має на увазі, міністр не пояснив.

Урядовець наголосив, що німецький уряд продовжує перевіряти кожен крок перед постачання озброєння і ці рішення даються дуже непросто.

«Не думаю, що ракети стануть геймченджером. Atacms, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система», – додав глава міноборони.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що зараз питання щодо відправки Україні Taurus знаходиться на стадії обговорення. Коментуючи те, чому ФРН зволікає з ним, Кулеба заявив, що німецький уряд, ймовірно, потребує більше часу для ухвалення рішення.

Теги: війна ракета Україна Німеччина

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