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Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки
фото: 117-та окрема важка механізована бригада

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази

За минулу добу відбулося 165 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 23 ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 149 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2112 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 35 атак противника. Ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

Відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

За добу зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

Ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки. Усі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Ворог здійснив 18 атак у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 53 атаки агресора неподалік населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Срібне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Веселого та Бурлацького.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

Українські військові відбили 35 атак противника. Ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів, з них 13 – із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 16 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 27 керованих авіабомб.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1139-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, Росія продовжує просуватися в районі Лиману. Аналітики попереджають, що ситуація по відтинку Нове-Катеринівка-Невське продовжує загострюватися, а ворог здійснює просування, маючи перевагу на ділянці.

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Теги: війна фронт Генштаб

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