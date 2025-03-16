За ніч росіяни 15 раз обстріляли Сумщину: одна людина поранена

Росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій Сумщини

Впродовж ночі та ранку 16 березня російська армія обстрілювала прикордоння та населені пункти Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

«Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська та Білопільська громади», – зазначили в ОВА.

Росіяни обстріляли з РСЗВ та КАБів Миропільську громаду. Внаслідок вибухів поранення дістала одна цивільна людина.

По Юнаківській громаді ворог вдарив з РСЗВ, а Білопільська зазнала атаки із БпЛА та мінометного обстрілу.



Нагадаємо, журналісти ABC News під час свого перебування в Україні стали свідками повернення з фронту машини швидкої допомоги, яка доставляла поранених військових. Вони вирішили запитати бійців, чи вірять вони заявам російського президента Володимира Путіна про мир. Коли військового запитали про його ставлення до слів Путіна про мир, він лише засміявся і сказав:

«Путін бреше. Я воюю з 2014 року і знаю ціну путінських воєн».

У ніч на 14 березня в російському Туапсе зазнав атаки нафтопереробний завод, на якому пожежа триває вже понад добу. У мережі опубліковано супутникові знімки, що підтверджують масштаб загоряння.

Окупанти атакували дроном п’ятиповерховий будинок у Чернігові.

«Один «шахед» влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки», – написав начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.