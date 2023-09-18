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У світі можливий дефіцит дизельного палива – Bloomberg

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У світі можливий дефіцит дизельного палива – Bloomberg
фото ілюстративне

Саудівська Аравія та Росія зменшили видобуток сирої нафти, яка багата на дизель

Світові нафтопереробні заводи не можуть виробляти достатньо дизельного палива, що відкриває новий виток інфляції та позбавляє світову економіку пального, яке живить як промисловість так і транспорт. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у той час як ф’ючерси на нафту стрімко зростають (у п’ятницю вони були трохи нижче 95 дол. за барель), ціни на дизель в США підскочили вище 140 дол., що є найбільшим показником за всю історію для цієї пори року. Європейський еквівалент з літа злетів на 60%.

«Ми ризикуємо спостерігати триваючу напруженість на ринку, особливо для дистилятів, у зимові місяці», – заявив керівник відділу ринку нафти Міжнародного енергетичного агентства Торіл Босоні маючи на увазі дизель.

Видання пише, що ситуація є складною в тому числі й через сильну спеку в Північній півкулі цього літа, яка змусила багато заводів працювати повільніше, ніж зазвичай.

Видання стверджує, що ситуація може погіршитись, оскільки Саудівська Аравія та Росія зменшили видобуток сирої нафти, яка багата на дизель.

Нагадаємо, З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це призвело до зростання цін на бензин на 10-12 грн, на дизельне пальне – на 8-10 грнз

Теги: дизельне пальне транспорт Саудівська Аравія пальне

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