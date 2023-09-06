Продає пальне окупантам? Бубка відреагував на скандал (відео)
Сергій Бубка: «Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території»
Колишній очільник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка заявив, що «не має стосунку до жодного бізнесу на окупованій території» і що проти нього «почалась кампанія зі знищення репутації». Про це він заявив у відеозверненні коментуючи розслідування журналістів про його бізнес із окупантами.
Бубка заявив, що проти нього почалася кампанія зі знищення репутації.
Він стверджує, що з 2014 року жодного разу не був на окупованих територіях і не зміг побувати навіть на похороні матері.
«Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає в підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені», – сказав Бубка.
Раніше розслідувачі Bihus.Info повідомили, що російська фірма «Монблан», яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. У травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.
Згодом міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування.
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