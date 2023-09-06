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Продає пальне окупантам? Бубка відреагував на скандал (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Продає пальне окупантам? Бубка відреагував на скандал (відео)
Бубка заявив, що проти нього почалася кампанія зі знищення репутації
фото скріншот відео

Сергій Бубка: «Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території» 

Колишній очільник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка заявив, що «не має стосунку до жодного бізнесу на окупованій території» і що проти нього «почалась кампанія зі знищення репутації». Про це він заявив у відеозверненні коментуючи розслідування журналістів про його бізнес із окупантами.

Бубка заявив, що проти нього почалася кампанія зі знищення репутації.

Він стверджує, що з 2014 року жодного разу не був на окупованих територіях і не зміг побувати навіть на похороні матері.

«Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає в підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені», – сказав Бубка.

Раніше розслідувачі Bihus.Info повідомили, що російська фірма «Монблан», яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. У травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Згодом міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування. 

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Теги: окупанти бізнес розслідування робота Сергій Бубка пальне

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