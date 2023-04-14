У техніці РФ з'являється дедалі більше китайської електроніки

Україні вдалося встановити деяких виробників чи постачальників електроніки, якою користується РФ

Сили оборони України виявляють дедалі більше електронних компонентів виробництва Китаю у захопленій та знищеній російській військовій техніці. Про це повідомив радник глави Офісу президента Владислав Власюк, передає Reuters.

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Власюк зазначив, що у російській військовій техніці продовжують знаходити різну електроніку, причому компонентів західного виробництва, за його словами, стає менше, але зростає кількість компонентів виробництва Китаю.

Компоненти китайського виробництва було виявлено, зокрема, у навігаційній системі безпілотників «Орлан», які раніше використовували електроніку виробництва Швейцарії. Також китайські деталі були знайдені в системі управління вогнем російських танків, у яких раніше використовувалася французька електроніка.

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Зазначається, що Україні вдалося встановити деяких виробників чи постачальників знайденої електроніки, і цю інформацію вже передано західним союзникам. Серед компаній були згадані виробник зброї China North Industries Group (Norinco) та компанія-постачальник військової техніки Xinxing Guangzhou Import & Export Co. Власюк не уточнив, про постачання яких саме компонентів йдеться.

Агентство Reuters звернулося до МЗС Китаю із запитом, чи постачали китайські компанії компоненти для військової техніки РФ, і отримало відповідь, що «протягом усієї історії Китай налагоджував нормальну торговельну співпрацю з усіма країнами, зокревключаючи Росію, на основі рівності та взаємної вигоди» і що «відносно експорту товарів військового призначення Китай завжди займав розумну та відповідальну позицію, якої дотримується і зараз».

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що в злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії. Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети. Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.

Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії.