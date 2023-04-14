Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У техніці РФ з'являється дедалі більше китайської електроніки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У техніці РФ з'являється дедалі більше китайської електроніки
Президент Китаю Сі Цзінпін та російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Україні вдалося встановити деяких виробників чи постачальників електроніки, якою користується РФ

Сили оборони України виявляють дедалі більше електронних компонентів виробництва Китаю у захопленій та знищеній російській військовій техніці. Про це повідомив радник глави Офісу президента Владислав Власюк, передає Reuters.

Власюк зазначив, що у російській військовій техніці продовжують знаходити різну електроніку, причому компонентів західного виробництва, за його словами, стає менше, але зростає кількість компонентів виробництва Китаю.

Компоненти китайського виробництва було виявлено, зокрема, у навігаційній системі безпілотників «Орлан», які раніше використовували електроніку виробництва Швейцарії. Також китайські деталі були знайдені в системі управління вогнем російських танків, у яких раніше використовувалася французька електроніка.

Зазначається, що Україні вдалося встановити деяких виробників чи постачальників знайденої електроніки, і цю інформацію вже передано західним союзникам. Серед компаній були згадані виробник зброї China North Industries Group (Norinco) та компанія-постачальник військової техніки Xinxing Guangzhou Import & Export Co. Власюк не уточнив, про постачання яких саме компонентів йдеться.

Агентство Reuters звернулося до МЗС Китаю із запитом, чи постачали китайські компанії компоненти для військової техніки РФ, і отримало відповідь, що «протягом усієї історії Китай налагоджував нормальну торговельну співпрацю з усіма країнами, зокревключаючи Росію, на основі рівності та взаємної вигоди» і що «відносно експорту товарів військового призначення Китай завжди займав розумну та відповідальну позицію, якої дотримується і зараз».

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що в злитих документах Пентагону зазначається, що на початку року Китай ухвалив рішення про поставки летальної зброї Росії.  Пекін планував замаскувати військову техніку для РФ під цивільні предмети. Але наразі у США не бачать ознак того, щоб така допомога надавалася.

Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії.

Теги: Китай росія санкції війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай також контролюватиме поставки товарів подвійного призначення в Росію
Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії
Сьогодні, 14:10
Китай не вводив жодних обмежень на торгівлю з Росією
Китай купив крадену українську мідь у РФ – Reuters
Сьогодні, 14:39
Російський диктатор та президент Китаю
Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post
Вчора, 20:17

Економіка

У техніці РФ з'являється дедалі більше китайської електроніки
У техніці РФ з'являється дедалі більше китайської електроніки
Китай купив крадену українську мідь у РФ – Reuters
Китай купив крадену українську мідь у РФ – Reuters
Коли Україна купуватиме газ спільно з Європою. Озвучено дату
Коли Україна купуватиме газ спільно з Європою. Озвучено дату
«Хто вирішив, що долар – головна валюта?» Президент Бразилії виступив із скандальною заявою
«Хто вирішив, що долар – головна валюта?» Президент Бразилії виступив із скандальною заявою
Країни Балтії хочуть відмовитися від ще одного російського енергоносія
Країни Балтії хочуть відмовитися від ще одного російського енергоносія
Словаччина забороняє переробку й продаж українського збіжжя. Названо причину
Словаччина забороняє переробку й продаж українського збіжжя. Названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Китай схвалив надання летальної зброї РФ – Washington Post
8188
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7987
Який прибуток приносила Лавра Московському патріархату: Ткаченко назвав шокуючі цифри
6006
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
5198
Негода в Україні: на Черкащині евакуація, Кременчуцька ГЕС готується до води з Білорусі (фото)
4872
Дві українки увійшли до списку найвпливовіших людей світу

Новини

Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Сьогодні, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Сьогодні, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Сьогодні, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
Вчора, 23:06
Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Вчора, 17:26

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту