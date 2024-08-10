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Атака РФ на Костянтинівку 9 серпня: серед загиблих ідентифіковано двох дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Атака РФ на Костянтинівку 9 серпня: серед загиблих ідентифіковано двох дітей
Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще шістьох людей
фото: Офіс генерального прокурора

Ідентифіковано тіла двох загиблих дітей – це дівчатка дев'яти та 11 років

9 серпня росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Сьогодні серед загиблих ідентифіковано двоє дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

«Станом на ранок 10 серпня 2024 року у м. Костянтинівка ідентифіковані тіла двох загиблих дітей – це дівчатка дев'яти та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще шістьох людей, у тому числі ймовірно, однієї дитини», - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу збройними силами РФ Костянтинівці становить 14 осіб, поранено – 43 людини.

Нагадаємо, 9 серпня окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту». На місцях удару виникла сильна пожежа, є поранені та загиблі. 

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії. «Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян», – написав він. 

Пресслужба «Нової пошти» повідомила про обстріл вантажного відділення. «Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару
Теги: окупанти росіяни росія обстріл війна Україна Донеччина Костянтинівка

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