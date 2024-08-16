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Кремль попередив росіян, що їм треба вчитися жити під санкціями десятиліття

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кремль попередив росіян, що їм треба вчитися жити під санкціями десятиліття
фото: з відкритих джерел

Росії доведеться перебудовувати структуру економіки через західні санкції

Росіянам доведеться вчитися жити під санкційними обмеження десятиліття, незалежно від результатів завершення війни РФ проти України. Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства зкордонних справ РФ Дмітрій Бірічевський, виступаючи на дискусійному клубі «Валдай».

«Ця історія на десятиліття. Яким би не був процес та результат врегулювання (війни - «Главком»)» , – сказав Бірічевський.

За його словами, метою західних санкцій є «несумлінна конкуренція», а війна Росії проти України стала лише «приводом», адже обмеження були запроваджені «набагато раніше».

«Вони накладають нові санкції, нові обмеження. Ось така спіраль іде. І чекати, що це припиниться, – я б на це не розраховував», – зауважив Бірічевський.

Він додав, що йдеться про персональні, секторальні обмежувальні заходи та заморожування активів, яких проти РФ введено «недружніми» державами вже понад 20 тис.

Якими б важкими не були санкції для промисловості та банківської системи, вони змушують Росію «перебудовувати структуру економіки»,  – додав Бірічевський. 

Як пише німецьке видання Welt, економіка Росії тісно пов'язана з війною, і перехід на мирні рейки може призвести до серйозних економічних проблем. Зростання ВВП Росії забезпечується державними замовленнями та споживанням, пов'язаними з війною, що робить її вразливою до змін у військових витратах. 

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Теги: росія санкції війна

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