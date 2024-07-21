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Масарика має стати вулицею Фаріон – донька мовознавці зробила заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Масарика має стати вулицею Фаріон – донька мовознавці зробила заяву
На місце вбивства Ірини Фаріон небайдужі громадяни несуть квіти та лампади
фото: Sofiya Semchyshyn/Facebook

За словами Софії Семчишин, на місці вбивства Ірини Фаріон необхідно встановити пам’ятник

Софія Семчишин, донька колишньої депутатки та професорки Ірини Фаріон, на яку було скоєно замах та яка померла в лікарні, оприлюднила в фото з місця стрілянини. Сюди небайдужі громадяни несуть квіти та лампади.

За словами Софії Семчишин, на місці вбивства Ірини Фаріон мають встановити пам’ятник, а вулиця Масарика має отримати ім’я професорки.

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«Біль. Просто пекучий біль. Дякую усім вам, наші дорогі, за підтримку та любов до моєї мами. Я знаю, що вам болить нестерпно. Знаю, що ваші сльози стають океаном вашого серця. Я обіймаю усіх вас. Сьогодні та завтра ви будете нашою великою українською родиною. Мама з небес все бачить. На місці її вбивства має бути пам‘ятник. Вулиця Масарика має стати вулицею Ірини Фаріон. На школі, де вона вчилась має бути меморіальна таблиця», – наголосила Софія Семчишин.

Раніше Герой України Юрій Рибчинський назвав тих, хто продовжуватиме справу Ірини Фаріон. 

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

До слова, сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю. 

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

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Теги: росія відео ворог Юрій Рибчинський Ірина Фаріон квіти вулиця Герой України вбивство Софія церква день народження

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