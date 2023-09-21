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Болгарія ухвалила рішення щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Болгарія ухвалила рішення щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України
В листопаді введуть режим ліцензування для окремих видів імпортованої продукції
фото з відкритих джерел

Уряди двох країн уклали меморандум, який відповідає вимогам протестувальників

У Болгарії до кінця листопада діятиме заборона на імпорт соняшнику, попри нещодавнє зняття вето на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Після цього буде ведений режим ліцензування для окремих видів імпортованої української сільськогосподарської продукції. Про це стало відомо за результатами укладання меморандуму між урядом Болгарії, міністерством фінансів, міністерством сільського господарства і продовольства та ініціативним комітетом з проведення загальнонаціональної аграрної акції протесту, повідомив кореспондент «Главкома».

«Заборона на імпорт соняшнику з України до кінця листопада, після чого запроваджується режим ліцензування, який враховує обсяги, необхідні переробним підприємствам для їх виробничих потреб. Відповідно до угоди між Україною та Єврокомісією, буде розроблений ліцензійний режим імпорту пшениці, кукурудзи та ріпаку. Для імпорту з України іншої продукції, у тому числі сухого молока і меду та продуктів бджільництва, будуть запроваджені правила застосування режиму ліцензування, якщо імпорт з України перевищує 10% від загального обсягу за вартістю імпорту та постачання на внутрішньому ринку Болгарії для відповідного виду продукції», – йдеться в першому пункті меморандуму, опублікованому на офіційній сторінці уряду Болгарії.

«Все, що ми включили в меморандум, окрім того, що воно відповідає значній частині очікувань і вимог протестувальників, на 100% відповідає пріоритетам і основним завданням нашого уряду», – прокоментував прем’єр-міністр Ніколай Денков.

Він уточнив, що підписаний документ відповідає угоді між Україною та ЄС. «Те, що ми зробили – це маленький крок, але в правильному напрямку. Відтепер ми на тому етапі, коли ми працюємо разом», – сказав академік Денков.

Зі свого боку представники Ініціативного комітету охарактеризували меморандум як дуже важливий документ між аграрною спільнотою Болгарії та урядом і відзначили, що під час переговорів було досягнуто раціонального балансу.

Нагадаємо, міністр транспорту Болгарії Георгі Гвоздєйков заявляв: протести болгарських фермерів через відмову влади забороняти імпорт зерна з України спричинені російською пропагандою. 

Раніше в Болгарії фермери протестували проти сільськогосподарської продукції з України.

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Теги: імпорт Меморандум Болгарія Україна зерно

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