Використання вугілля у світі сягло рекорду

Вугілля є джерелом двох третин викидів в електроенергетиці

За даними щорічної доповіді State of Climate Action, присвяченої питанням зміни клімату та можливого впливу діяльності людини, 2024 рік став рекордним за обсягом використання вугілля у світі. Про це пише «Главком».



Доповідь підготована під керівництвом аналітичного центру World Resources Institute. У документі йдеться, що «вугілля є джерелом двох третин викидів в електроенергетиці, тому вкрай важливо скоротити його використання». Експерти зазначають, що частка вугільної енергетики трохи знизилася у світовому виробленні електроенергії – з 37% у 2019 році до 34% у 2024 році. Однак в абсолютному вираженні вона досягла рекордно високого рівня через зростання загального попиту на електроенергію.

У зв'язку з цим автори доповіді зазначають, що країни світу поки що не досягають встановлених ними цілей зі скорочення викидів парникових газів, – викиди продовжують зростати, хоч і повільнішими темпами, ніж раніше.

Один із авторів доповіді, наукова співробітниця World Resources Institute Клеа Шумер заявила: «Тривожний висновок нашої оцінки полягає в тому, що вже п'ятий поспіль рік зусилля щодо поетапної відмови від вугілля йдуть зі значним відставанням».

До слова, у січні–вересні 2025 року машинобудівні підприємства ДТЕК виготовили понад 1,8 млн запчастин і комплектуючих для шахтарів, щоб забезпечити безперебійну роботу українських шахт і стабільний видобуток вугілля під час опалювального сезону.